В Москве отреагировали на настойчивые просьбы авиационной общественности России, законодательных властей сибирских и дальневосточных регионов расширить перечень работ, которые можно выполнять владельцам легких самолетов и вертолетов. Минтранс России издал приказ, в соответствии с которым с 1 января 2021 года предпринимателям от авиации будет разрешено почти все, за исключением коммерческих перевозок пассажиров. Корреспондент "РГ" выяснил, приведет ли это к оживлению в небе Якутии.

Для возрождения пассажирских перевозок на местных маршрутах нужны хорошие аппараты, а не та старая техника, которая осталась у якутских авиаторов. Фото: Андрей Оглезнев

Согласно новым авиационным правилам индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут выполнять на малых летательных аппаратах более 40 видов авиационных работ. В перечень включены перевозка различных грузов и персонала заказчиков, поиск и спасение людей, облет ледоходов, наводнений, отстрел волков, транспортировка больных и медицинского персонала… Парламент Якутии, пожалуй, настойчивее, чем кто бы то ни было, добивался подобных перемен. В региональной концепции развития малой авиации целые разделы посвящены работе с федеральным центром по совершенствованию нормативной базы.

При этом приказ минтранса стал для якутян сюрпризом. За несколько дней до его подписания Госсобрание республики провело очередной круглый стол, участники которого привычно рассуждали об излишних требованиях к владельцам легких воздушных судов. Теперь эти разговоры во многом потеряли актуальность.

- В новых правилах не только расширен перечень разрешенных видов работ, но и существенно смягчены условия получения сертификата эксплуатанта, - отмечает председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин.

Успех можно считать промежуточным, поскольку еще есть за что бороться. Как сообщили в пресс-службе минтранса Якутии, "теперь представителям малой авиации необходимо получить возможность для осуществления услуг по перевозке пассажиров, чтобы обеспечить транспортную доступность всех жителей республики".

Тем не менее зарабатывать на перевозке грузов и осуществлении санрейсов малому авиационному бизнесу можно будет уже через полтора месяца. Сколько же предпринимателей в Якутии с нетерпением ждут наступления 1 января 2021 года, чтобы включиться в эту работу?

Якутия оказалась не готова к переменам в сфере малой авиации, которых регион долго добивался

- Вот так сразу - не более двух-трех человек. А пассажирскими перевозками вообще никто не готов заниматься. Во-первых, для этого нужны современные воздушные суда, а не наши старенькие Ан-2. Во-вторых, надо восстанавливать площадки в дальних селах, а то техники наберем, а потом столкнемся с тем, что летать на ней некуда. А главное, в республике очень мало профессиональных авиаторов-предпринимателей. Кто у нас сейчас имеет в собственности летательные аппараты? В основном представители далеких от авиации профессий. Для них полеты - хобби, - отмечает Иван Лукин.

Регион оказался не готов к переменам, которых добивался. По мнению депутата парламента республики Виктора Федорова, решение внутренних авиационных проблем утопили в разговорах. Принятая в апреле 2019 года концепция развития малой авиации к реальному развитию пока не привела.

- По ней летать мы должны уже в 2021-м. Нынешний круглый стол показал, что ни один вопрос за полтора года не решен, - отметил депутат.

Конечно, можно попенять на то, что дорогу малому бизнесу в авиацию перекрывали излишне жесткие требования федеральных правил. Они и сейчас не разрешают индивидуальным предпринимателям осуществлять коммерческие пассажирские перевозки. Но два года назад Виктор Федоров предложил решение: закупить несколько легких самолетов, которые успешно эксплуатируются на Севере в других странах, и создать на их базе хозрасчетную эскадрилью под крылом уже существующей крупной авиакомпании. Согласно расчетам затраченные деньги быстро вернулись бы в бюджет. Реализация идеи уперлась в то, что речь шла об иностранных самолетах, а правительство республики делает ставку на отечественные, но их пока нет. Начало серийного производства "Байкала", который придет на замену Ан-2, отодвинули на 2023 год. А на чем летать сейчас?

- В 90-е годы прошлого века в районах республики было 14 объединенных авиаотрядов и эскадрилий, в отрасли работали 22 тысячи человек. На местных маршрутах летали 132 самолета Ан-2 (вертолеты в расчет не беру). Сейчас число работников сократилось до 4,5 тысячи, а малая авиация представлена пятью Ан-2 и шестью Ан-3, причем половина из них неисправна, - говорит Иван Лукин.

Как считает Виктор Федоров, необходимо вернуться к идее покупки нескольких самолетов иностранного производства.

"Предложил правительству республики не отходить от концепции, принятой в апреле 2019-го, и в следующем году запустить пилотный проект путем создания хозрасчетного подраз­деления малой авиации в АК "Полярные авиалинии". Наша задача - не обеспечить частников самолетами, а решить проблему транспортной доступности населения. Если по закону частники пока не могут выполнять коммерческие рейсы, давайте начнем с "Полярных авиалиний", которые уже имеют сертификат эксплуатанта. Поможем им получить самолеты, которые действительно нужны пассажирам", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Ситуация с обеспечением транспортной доступности жителей удаленных сел и поселков складывается очень тревожная. Глава минтранса республики Владимир Сивцев сообщил, что в 2019 году по внутрирегиональным маршрутам было перевезено 246,6 тысячи пассажиров. Это значительно меньше, чем предусмотрено принятой в том же году концепцией развития малой авиации. 287,5 тысячи человек предполагалось перевезти по ее худшему, консервативному сценарию.