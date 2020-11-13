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13.11.2020 05:46

Перегрузили разговорами

Малой авиации разрешили взлет. Но взлетать оказалось некому и не на чем
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 255(8309)
В Москве отреагировали на настойчивые просьбы авиационной общественности России, законодательных властей сибирских и дальневосточных регионов расширить перечень работ, которые можно выполнять владельцам легких самолетов и вертолетов. Минтранс России издал приказ, в соответствии с которым с 1 января 2021 года предпринимателям от авиации будет разрешено почти все, за исключением коммерческих перевозок пассажиров. Корреспондент "РГ" выяснил, приведет ли это к оживлению в небе Якутии.
Для возрождения пассажирских перевозок на местных маршрутах нужны хорошие аппараты, а не та старая техника, которая осталась у якутских авиаторов. Фото: Андрей Оглезнев Для возрождения пассажирских перевозок на местных маршрутах нужны хорошие аппараты, а не та старая техника, которая осталась у якутских авиаторов. Фото: Андрей Оглезнев
Для возрождения пассажирских перевозок на местных маршрутах нужны хорошие аппараты, а не та старая техника, которая осталась у якутских авиаторов. Фото: Андрей Оглезнев

Согласно новым авиационным правилам индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут выполнять на малых летательных аппаратах более 40 видов авиационных работ. В перечень включены перевозка различных грузов и персонала заказчиков, поиск и спасение людей, облет ледоходов, наводнений, отстрел волков, транспортировка больных и медицинского персонала… Парламент Якутии, пожалуй, настойчивее, чем кто бы то ни было, добивался подобных перемен. В региональной концепции развития малой авиации целые разделы посвящены работе с федеральным центром по совершенствованию нормативной базы.

Фото: Андрей Оглезнев
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При этом приказ минтранса стал для якутян сюрпризом. За несколько дней до его подписания Госсобрание республики провело очередной круглый стол, участники которого привычно рассуждали об излишних требованиях к владельцам легких воздушных судов. Теперь эти разговоры во многом потеряли актуальность.

- В новых правилах не только расширен перечень разрешенных видов работ, но и существенно смягчены условия получения сертификата эксплуатанта, - отмечает председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин.

Успех можно считать промежуточным, поскольку еще есть за что бороться. Как сообщили в пресс-службе минтранса Якутии, "теперь представителям малой авиации необходимо получить возможность для осуществления услуг по перевозке пассажиров, чтобы обеспечить транспортную доступность всех жителей республики".

Тем не менее зарабатывать на перевозке грузов и осуществлении санрейсов малому авиационному бизнесу можно будет уже через полтора месяца. Сколько же предпринимателей в Якутии с нетерпением ждут наступления 1 января 2021 года, чтобы включиться в эту работу?

Якутия оказалась не готова к переменам в сфере малой авиации, которых регион долго добивался

- Вот так сразу - не более двух-трех человек. А пассажирскими перевозками вообще никто не готов заниматься. Во-первых, для этого нужны современные воздушные суда, а не наши старенькие Ан-2. Во-вторых, надо восстанавливать площадки в дальних селах, а то техники наберем, а потом столкнемся с тем, что летать на ней некуда. А главное, в республике очень мало профессиональных авиаторов-предпринимателей. Кто у нас сейчас имеет в собственности летательные аппараты? В основном представители далеких от авиации профессий. Для них полеты - хобби, - отмечает Иван Лукин.

Регион оказался не готов к переменам, которых добивался. По мнению депутата парламента республики Виктора Федорова, решение внутренних авиационных проблем утопили в разговорах. Принятая в апреле 2019 года концепция развития малой авиации к реальному развитию пока не привела.

- По ней летать мы должны уже в 2021-м. Нынешний круглый стол показал, что ни один вопрос за полтора года не решен, - отметил депутат.

Конечно, можно попенять на то, что дорогу малому бизнесу в авиацию перекрывали излишне жесткие требования федеральных правил. Они и сейчас не разрешают индивидуальным предпринимателям осуществлять коммерческие пассажирские перевозки. Но два года назад Виктор Федоров предложил решение: закупить несколько легких самолетов, которые успешно эксплуатируются на Севере в других странах, и создать на их базе хозрасчетную эскадрилью под крылом уже существующей крупной авиакомпании. Согласно расчетам затраченные деньги быстро вернулись бы в бюджет. Реализация идеи уперлась в то, что речь шла об иностранных самолетах, а правительство республики делает ставку на отечественные, но их пока нет. Начало серийного производства "Байкала", который придет на замену Ан-2, отодвинули на 2023 год. А на чем летать сейчас?

- В 90-е годы прошлого века в районах республики было 14 объединенных авиаотрядов и эскадрилий, в отрасли работали 22 тысячи человек. На местных маршрутах летали 132 самолета Ан-2 (вертолеты в расчет не беру). Сейчас число работников сократилось до 4,5 тысячи, а малая авиация представлена пятью Ан-2 и шестью Ан-3, причем половина из них неисправна, - говорит Иван Лукин.

Как считает Виктор Федоров, необходимо вернуться к идее покупки нескольких самолетов иностранного производства.

Фото: Алексей Чертков, гендиректор "Сахамедиа" - партнер "РГ"
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"Предложил правительству республики не отходить от концепции, принятой в апреле 2019-го, и в следующем году запустить пилотный проект путем создания хозрасчетного подраз­деления малой авиации в АК "Полярные авиалинии". Наша задача - не обеспечить частников самолетами, а решить проблему транспортной доступности населения. Если по закону частники пока не могут выполнять коммерческие рейсы, давайте начнем с "Полярных авиалиний", которые уже имеют сертификат эксплуатанта. Поможем им получить самолеты, которые действительно нужны пассажирам", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Ситуация с обеспечением транспортной доступности жителей удаленных сел и поселков складывается очень тревожная. Глава минтранса республики Владимир Сивцев сообщил, что в 2019 году по внутрирегиональным маршрутам было перевезено 246,6 тысячи пассажиров. Это значительно меньше, чем предусмотрено принятой в том же году концепцией развития малой авиации. 287,5 тысячи человек предполагалось перевезти по ее худшему, консервативному сценарию.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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