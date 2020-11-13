Краснокнижные лебеди вернулись на Курилы спустя 35 лет

Трех краснокнижных лебедей - малых тундровых - заметили ученые на курильском Кунашире. В последний раз этот вид появлялся на острове 35 лет назад.

По информации заповедника "Курильский", птицы отдыхали в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее.

"Они отдыхали на мелководье, у протоки из озера Кипящее. В течение дня птицы плавали по озеру и не собирались улетать, очевидно, отдыхая от дальнего перелета", - говорится в сообщении.

Малый тундровый лебедь занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области. Его разделяют на западную и восточную популяции. Представителей последней во время перелета на зимовку с Чукотки в Японию, Китай, Корею останавливаться на острове Кунашир.

На территории самого заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" насчитывают 295 видов птиц, в том числе 29 редких.