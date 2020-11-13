Год назад были внесены изменения в Федеральный закон № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Регионам поручили самостоятельно, с использованием механизма добровольного страхования, разработать программы организации возмещения ущерба, причиненного жилью. Как приживаются новые нормы в субъектах ДФО, выяснял корреспондент "РГ".

Дальневосточники грустно шутят, что летом макрорегион обязательно или горит, или тонет, а иногда и то, и другое. Чрезвычайные происшествия стали привычным явлением. Казалось бы, людям надо быть готовым ко всему и постоянно заботиться о сохранности своего имущества. Но оформлять страховку не всегда торопятся даже те, кто живет на территориях, регулярно оказывающихся под властью стихии. Дорого. Да и зачем, если ущерб гарантированно компенсируют из федерального и регионального бюджетов? Новые программы страхования призваны изменить эту практику.

- Предполагается, что платежи будут включать в квитанции ЖКУ - гражданин сможет решить, оплачивать ли ему страховку или вычеркнуть из платежки, - пояснил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, такой подход и субсидирование страхования из федерального бюджета позволят существенно снизить стоимость полиса: если для стандартной квартиры он стоит пять-семь тысяч рублей в год, то по региональной программе ориентировочно обойдется в 150-200 в месяц или 1800-2400 рублей в год. А минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе не будет превышать 450 рублей в год.

Многие начали искать подвох. Генеральный директор СРО НП "ЖКХ-Групп" (Хабаровск) Ольга Беленькая рассказала, что в адрес их организации поступали тревожные обращения. Все они сводились к тому, что люди опасаются лишиться права на государственную компенсацию.

- Важно не искажать смысл нового закона. Государство не снимает с себя ответственность, - пояснила Ольга Беленькая. - Граждане по-прежнему могут рассчитывать на получение компенсации в натуральной или денежной форме при гибели или повреждении жилья от ЧС. Однако те, кто воспользуется новым механизмом добровольного страхования в рамках разработанной в регионе программы, получат помощь в большем объеме, нежели те, кто этого не сделает. Владельцам жилья, которое находится в зоне риска, на мой взгляд, есть над чем задуматься.

В апреле ВСС сообщил, что 25 регионов - почти треть территории России - отказались создавать программы страхования жилья от ЧС. Одни считают это нецелесообразным, другие хотят вначале ознакомиться с чужим опытом. Многие пожаловались, что в их бюджетах нет денег на софинансирование.

25 регионов - почти треть территории России - отказались создавать программы страхования жилья от ЧС

Тем не менее определено 16 "пилотных" регионов, где проект должны запустить в первую очередь. Среди них два дальневосточных - Забайкальский и Хабаровский края.

В Забайкалье начать реализацию программы планируют в следующем году. А пока власти региона ведут переговоры с отраслевыми организациями, которые вносят свои предложения, указывая на конкретные страховые риски и соответствующие суммы выплат.

- Это необходимо для формирования общего порядка, согласно которому и будут заключаться договоры страхования жилых помещений, - пояснил "РГ" первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

- Мы провели консультации с представителями отделения ЦБ РФ по Забайкалью, на которых обсудили взаимодействие страховых организаций и органа, ответственного за разработку программы, - министерства финансов региона, - добавила глава крае­вого минфина Вера Антропова. - Было решено создать рабочую группу, в которую привлечем представителей саморегулируемой организации финансовой сферы, а также страховщиков.

Хабаровский край уже подготовил "дорожную карту" проекта. В региональном правительстве отмечают, что пока у людей отсутствуют стимулы к заключению договоров.

- С одной стороны, это объясняется относительно низкой оценкой большинством населения вероятности наступления страхового события в результате ЧС, с другой - отсутствием в законе норм, предусматривающих прямое побуждение к страхованию, - объясняет заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Кроме того, не совсем ясно, как будет осуществляться софинансирование из федерального бюджета, ведь нормативно-правовыми актами в настоящее время не предусмотрено выделение дополнительных средств, а возникновение новых расходных обязательств из регионального бюджета практически невозможно в силу его крайней дефицитности.

- При этом ограничение перечня подлежащих страхованию рисков только одним - утратой жилого помещения в результате ЧС - обусловит низкую долю застрахованных жилых помещений и высокий страховой тариф, - отмечает Дмитрий Пугачев.

Другими словами, четких проектов ни у одного из регионов еще нет, идет поиск решения проблем. Но и представители власти, и страховщики уверены: программа необходима!

- Согласитесь, если мы пока не можем противостоять стихии, то бороться с последствиями нам вполне по силам. В частности, с помощью страхования, - говорит директор хабаровского филиала "Росгосстраха" Дмитрий Иноземцев. - Каждый собственник имущества должен ответственно подходить к его содержанию. И не разделять ответственность с кем-то другим, в том числе с государством. По той причине, что государственных денег не бывает. Это в любом случае деньги налогоплательщиков. И когда потерпевший идет с прошением в маневренный либо еще какой-то фонд, он получает субсидию, которая формируется за счет средств других граждан.

- В ряде стран, например, во Франции, Германии, Норвегии, Бельгии, страхование жилья от природных катастроф является обязательным. В России ликвидация последствий ЧС осуществляется за счет муниципального и регионального бюджетов, а когда этого недостаточно - дополнительно из федерального. Граждане нашей страны сами выбирают - страховать жилье или нет, - добавляет Ольга Беленькая.

Эту добровольность сохранили и в измененном законе. Но не зря ли? Ведь некоторые люди, из года в год наблюдая, как стихия губит их имущество, уже привычно требуют господдержки. Поэтому приходится искать сложные компромиссы.

- Новые программы должны отражать специфику региона, характеристику жилого фонда, учитываемую при оценке страховых рисков и при возмещении ущерба, соответствовать уровню дохода граждан. Региональным властям необходимо создать и механизм взаимодействия всех участников программы, - подчеркивает Дмитрий Иноземцев.

Такую работу ведут не только в "пилотных" регионах, ведь от капризов стихии страдают и другие территории. Немалые суммы ежегодно теряют бюджеты Якутии, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Приморского края. Только Приамурье за последние семь лет пережило четыре серьезных наводнения. Наиболее катастрофичными они были в 2013 и 2019 годах. Значительный ущерб домашнему хозяйству наносят и природные пожары. Сейчас регион тоже рассматривает возможность внедрения нового механизма.

- Общая сумма выплат гражданам после подтопления 2019 года составила 459,3 миллиона рублей. Из них на проведение капремонта пострадавшего жилья выделено больше 86 миллионов, а на приобретение новых жилых помещений - 372,8 миллиона, - отмечает министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. - Консолидация усилий и ресурсов органов власти и страховщиков может дать хороший эффект, а также позволит разделить между ними риски.

Правда, в том же Приамурье в последние годы наблюдается устойчивый рост объема страхования. В 2019 году сборы выросли на 12,3 процента по сравнению с 2018-м и составили 52 миллиона рублей. В первом полугодии 2020-го также отмечается рост объема страховых премий. Однако значительная доля страхования имущества приходится на ипотеку. А это значит, что услуга востребована скорее из-за снижения процентной ставки кредита для застрахованного жилья.