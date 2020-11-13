Самолеты ТОФ обнаружили подлодку "противника" в Охотском море

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по поиску и слежению за подлодкой.

Они взлетели с аэродрома "Каменный Ручей" в Хабаровском крае и проинспектировали акваторию Охотского моря. Во время полета обнаружили, классифицировали и проследили за субмариной условного противника.

"В ходе практических действий летчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, экипажи Ту-142мз проходили заданный курс над безориентирной местностью, отрабатывали слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.