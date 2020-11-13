В ЕАО заберут детей из семьи, где отец избил годовалую девочку

В Биробиджане лишат родительских прав супругов, которые регулярно попадали в поле зрения органов опеки и полиции.

Недавно во время ссоры с женой, мужчина избил и сломал ногу своей годовалой дочери. Сейчас жизнь ребенка вне опасности. В течение недели ее переведут на амбулаторное лечение. 38-летний подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

В правительстве ЕАО обсудили резонансное происшествие. Известно, что в данной семье постоянно происходили ссоры и конфликты, взрослые часто злоупотребляли алкоголем. Второй ребенок уже изъят у родителей и помещен в социальное учреждение.

По словам председателя комитета социальной защиты населения Натальи Афанасьевой, ранее дочь уже забирали на время, пока мать лечилась от туберкулеза. Но на учете семья не состояла, что указывает на ошибки в работе органов профилактики.