В Якутии обнулили транспортный налог для многодетных семей

Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии внесло изменения в региональный закон о налоговой политике, освободив от уплаты транспортного налога многодетные семьи.

Новая норма распространяется на одно транспортное средство. Родитель или опекун может быть освобожден от уплаты налога уже за 2020 год. Часто бывает, что в многодетной семье несколько машин. В таких случаях закон дает возможность на семейном совете самим выбрать, на какую из них распространить льготу.

- Мы отработали с налоговой комиссией, направляли свои предложения в адрес главы республики и заместителя председателя правительства. Сейчас это законодательно закреплено. Думаю, что новая мера поддержки многодетных семей не будет лишней в наше непростое время, - отметила председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова.

В ходе рассмотрения этой нормы возникла коллизия. Дело в том, что тем же законопроектом ставку транспортного налога на машины с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил предлагалось увеличить в два раза (эту норму в итоге приняли, но вернутся к ней в будущем году для уменьшения ставки с учетом года выпуска транспорта). Многодетные семьи нередко имеют в собственности мощные автомобили - в малолитражку ораву ребятишек не вместишь! И получалось, что одни освобождались от транспортного налога, а для других он стал бы еще больше. С коллизией разобрались в пользу многодетных.

- Во втором чтении мы с коллегами, народными депутатами Евгением Перфильевым и Андреем Николаевым стали авторами поправки, которая отменила ограничивающее условие в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Поправка была поддержана, и от транспортного налога освобождены все многодетные семьи без ограничений, - подчеркнула Алена Атласова.

Государство облагает налогом всех владельцев транспортных средств. Но во многих регионах многодетные семьи имеют право на послабления. Где-то они освобождены от налога полностью или частично, где-то льгота зависит от мощности двигателя. В Якутии принято радикальное решение.

Нововведения в налоговой политике республики коснулись не только обнуления транспортного налога для многодетных семей и его повышения для владельцев мощных средств транспорта. 50-процентное снижение этого налога установлено для юридических и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), которые переоборудовали свою технику на использование газомоторного топлива.

Для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры республики, обнуляется ставка налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов такого рода.

Для резидентов Арктической зоны установлены льготы в виде нулевой ставки налога на прибыль организации на первые пять лет и 10 процентов - на следующее пятилетие. Кроме того, они освобождены от уплаты налога на имущество организации на 2021 - 2025 годы.

А вот для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) ставки по налогу на прибыль организации повышены. В Якутии статус участника РИП имеют 16 организаций, из них две осуществляют добычу угля, а остальные 14 добывают золото.

В отношении резидентов ТОСЭР установлена пониженная ставка по налогу на имущество организации в размере 1,1 процента на следующие пять налоговых периодов по истечении пятилетнего срока применения "нулевой" ставки. Установленная ранее "нулевая" ставка действовала в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента.

Еще одним нововведением стало то, что патентная система налогообложения в регионе отныне распространена на животноводство и растениеводство.

Работа над совершенствованием налоговой политики будет продолжена. К примеру, парламент и правительство республики договорились о том, что в первой половине 2021-го ставки транспортного налога для машин с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил будут дифференцированы в зависимости от года выпуска техники.