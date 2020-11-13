В Якутии обнулили транспортный налог для многодетных семей

Новая норма распространяется на одно транспортное средство. Родитель или опекун может быть освобожден от уплаты налога уже за 2020 год. Часто бывает, что в многодетной семье несколько машин. В таких случаях закон дает возможность на семейном совете самим выбрать, на какую из них распространить льготу.
- Мы отработали с налоговой комиссией, направляли свои предложения в адрес главы республики и заместителя председателя правительства. Сейчас это законодательно закреплено. Думаю, что новая мера поддержки многодетных семей не будет лишней в наше непростое время, - отметила председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова.
В ходе рассмотрения этой нормы возникла коллизия. Дело в том, что тем же законопроектом ставку транспортного налога на машины с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил предлагалось увеличить в два раза (эту норму в итоге приняли, но вернутся к ней в будущем году для уменьшения ставки с учетом года выпуска транспорта). Многодетные семьи нередко имеют в собственности мощные автомобили - в малолитражку ораву ребятишек не вместишь! И получалось, что одни освобождались от транспортного налога, а для других он стал бы еще больше. С коллизией разобрались в пользу многодетных.
- Во втором чтении мы с коллегами, народными депутатами Евгением Перфильевым и Андреем Николаевым стали авторами поправки, которая отменила ограничивающее условие в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Поправка была поддержана, и от транспортного налога освобождены все многодетные семьи без ограничений, - подчеркнула Алена Атласова.
Государство облагает налогом всех владельцев транспортных средств. Но во многих регионах многодетные семьи имеют право на послабления. Где-то они освобождены от налога полностью или частично, где-то льгота зависит от мощности двигателя. В Якутии принято радикальное решение.
Нововведения в налоговой политике республики коснулись не только обнуления транспортного налога для многодетных семей и его повышения для владельцев мощных средств транспорта. 50-процентное снижение этого налога установлено для юридических и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), которые переоборудовали свою технику на использование газомоторного топлива.
Для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры республики, обнуляется ставка налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов такого рода.
Для резидентов Арктической зоны установлены льготы в виде нулевой ставки налога на прибыль организации на первые пять лет и 10 процентов - на следующее пятилетие. Кроме того, они освобождены от уплаты налога на имущество организации на 2021 - 2025 годы.
А вот для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) ставки по налогу на прибыль организации повышены. В Якутии статус участника РИП имеют 16 организаций, из них две осуществляют добычу угля, а остальные 14 добывают золото.
В отношении резидентов ТОСЭР установлена пониженная ставка по налогу на имущество организации в размере 1,1 процента на следующие пять налоговых периодов по истечении пятилетнего срока применения "нулевой" ставки. Установленная ранее "нулевая" ставка действовала в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента.
Еще одним нововведением стало то, что патентная система налогообложения в регионе отныне распространена на животноводство и растениеводство.
Работа над совершенствованием налоговой политики будет продолжена. К примеру, парламент и правительство республики договорились о том, что в первой половине 2021-го ставки транспортного налога для машин с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил будут дифференцированы в зависимости от года выпуска техники.