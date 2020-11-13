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13.11.2020 05:19
Рубрика: Общество

В Приморье из-за COVID-19 ужесточили правила проведения корпоративов

Текст: Ольга Журман

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о запрете предприятиям общественного питания проводить торжества, в которых участвуют более 20 человек. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

Фото: iStock
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Невыполнение требования может повлечь за собой штрафные санкции.

По сообщению территориального управлении Роспотребнадзора, за сутки в Приморье зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии - 17862.

За административные правонарушения судебными органами принято решение о приостановке деятельности 68 предприятий субъекта на срок до 80 суток, на 34 фирмы наложены штрафы на общую сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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