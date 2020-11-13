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13.11.2020 04:50
Рубрика: Происшествия

В Приморье спасатели доставили в порт аварийное судно "Василий Шукшин"

Текст: Ольга Журман

Следовавший из Пусана во Владивосток сухогруз "Василий Шукшин" (под флагом Белиза) доставлен в порт Восточный судном "Спасатель Заборщиков", сообщается на сайте Морской спасательной службы.

Фото: iStock
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На борту "Василия Шукшина" находился опасный груз класса 7, но уже на походе к российскому берегу корабль потерял ход из-за нехватки топлива и лег в дрейф. Моряки пытались сами справиться с ситуацией, но в итоге обратились в спасательную службу.

На аварийном судне находилось 11 членов экипажа, все граждане России, трое из которых больны. По предварительным данным они заразились коронавирусом.

Спасательная операция продолжалась около десяти часов. В порту Восточном экипажу была оказана необходимая помощь, больные с подозрением на COVID-19 изолированы, ими занимаются медики.

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