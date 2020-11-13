Василий Орлов: Все больше амурчан покупают жилье по льготной ипотеке

Более 400 жителей Амурской области подали заявки на участие в программе ипотеки с государственной поддержкой, при которой займы выдаются под 6,5 процента годовых. 360 амурчан уже получили средства для покупки своего жилья - в общей сложности 1 миллиард 58,9 миллиона рублей.

Как указали в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья, с первых месяцев реализации этой программы ипотека с господдержкой уверенно закрепилась в числе самых востребованных и успешных в области.

- Программа ипотеки с господдержкой обеспечила устойчивый рост числа ипотечных займов в регионе, - отметил губернатор Василий Орлов. - Она не только позволила десяткам семей приобрести новое жилье, но и дала импульс развитию строительной отрасли, позволила муниципалитетам увеличить объемы строительства. В общей сложности, благодаря реализации новых льготных ипотечных программ, объемы сооружения жилых домов в регионе увеличились на 20 процентов к уровню прошлого года.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой запущена в 2020 году по поручению президента страны Владимира Путина. Принимать заявки на льготное кредитование банки области начали в мае. Изначально предполагалось, что эта мера поддержки будет действовать до ноября текущего года, однако по поручению президента РФ она продлена на 2021-й. Теперь подать заявку для получения ипотечного кредита по программе амурчане могут до 1 июля 2021 года.

Согласно условиям, взять льготный кредит может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство. Программа предусматривает покупку квартиры непосредственно у застройщика. Взять в кредит амурчане могут до шести миллионов рублей, первоначальный взнос по программе составляет 15 процентов суммы займа. Важно, что низкая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.

- Больше миллиарда рублей, полученных амурчанами на приобретение жилья по ипотеке с господдержкой, - это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование для нашего региона, конкурировать с которыми по востребованности может только "дальневосточная ипотека", - подчеркнул Василий Орлов.

По подсчетам специалистов, сегодня два из трех оформляемых займов на жилье в Приамурье приходятся именно на эту программу.

- В Амурской области заявки на "дальневосточную ипотеку" под два процента годовых подали около 4,5 тысячи человек, по более чем 65 процентам обращений вынесено положительное решение, а 1124 амурские семьи уже получили кредитные средства, - сообщил губернатор. - Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,27 миллиона рублей.

Одна из одобренных заявок - от семьи Тухватулиных из Благовещенска. Льготный кредит они получили в мае 2020 года и купили на него квартиру в строящемся доме.

- "Дальневосточную ипотеку" мы решили взять, потому что подходим по возрасту, да и процентная ставка оказалась низкой. Благодаря льготному кредиту приобрели квартиру в районе с развитой инфраструктурой, - поделилась Наталья Тухватулина.

У семьи с двумя детьми раньше не было своего жилья. Переехать в новую однокомнатную квартиру Тухватулины смогут через два года, когда их дом сдадут в эксплуатацию. За это время они надеются погасить часть ипотеки. Выплачивать кредит будущие новоселы планируют 20 лет.

Между тем в начале сентября в Белогорске стартовало строительство 65-квартирного дома специально под "дальневосточную ипотеку".

Остается востребованной в Приамурье и программа кредитования для индивидуального жилищного строительства. По словам специалистов областного министерства экономического развития и внешних связей, получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, в том числе 16 из них планируют строительство своего дома на "дальневосточном гектаре".

Первыми владельцами "дальневосточном гектара", получившими льготную ипотеку для строительство жилья, стала семья Андриука из села Междугранка Белогорского района. Заем семья брала целенаправленно под возведение дома. После одобрения льготного кредита в 2,1 миллиона рублей на земельном участке началась работа.

- До получения ипотеки подготавливали участок под сооружение дома. После того как стали обладателями льготного кредита, закипела работа: мы уже построили первый этаж и начали возводить второй. Кредит брали не только на строительство, но и на подведение к дому отопления и других необходимых коммуникаций, - рассказал Иван Андриука.

Новоселье семья планирует отметить следующим летом.

Амурская область стала первым регионом в стране, где выдали "Сельскую ипотеку", а первым ее получателем оказалась семья Незбудиных из села Верхняя Полтавка Константиновского района. Благодаря льготному кредиту под 2,7 процента годовых сельчане приобрели жилье в Чигирях Благовещенского района. На покупку однокомнатной квартиры они взяли почти три миллиона рублей. Платить за нее амурчане будут 13 лет, хотя надеются, что погасить кредит удастся раньше.

- Сельская ипотека для Амурской области очень актуальна и важна, ведь аграрный сектор составляет значительную часть экономики региона, и для того, чтобы он развивался, нужны люди, специалисты. А для них возможность приобрести свое комфортное жилье - один из основных критериев, влияющих на решение отправиться в сельскую местность. При помощи льготной ставки мы стимулируем людей переезжать из городов и вдохнем новую жизнь в сельские территории, - уверен губернатор Амурской области Василий Орлов. - Кроме того, мы предусмотрели региональную меру поддержки тех, кто решил взять льготный кредит для приобретения жилья в сельской местности. Выплата предоставляется однократно в размере 10 процентов размера кредита, но не более 500 тысяч рублей. Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и на погашение ссудной задолженности по кредитному договору, - добавил глава региона.