Житель Камчатки подстрелил друга на охоте

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Елизово. Ему вменяют часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ночью 11 ноября подозреваемый находился на охоте вместе со своим товарищем. По версии следствия, он допустил небрежность и выстрелил в друга вместо животного. Дробовой заряд из охотничьего ружья попал в голову мужчины.

"В результате неосторожных действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, огнестрельного ранения головы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Раненый находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.