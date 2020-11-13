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13.11.2020 07:24
Рубрика: Происшествия

Житель Камчатки подстрелил друга на охоте

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Елизово. Ему вменяют часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В Якутии охотник убил мужчину, стреляя по уткам

Ночью 11 ноября подозреваемый находился на охоте вместе со своим товарищем. По версии следствия, он допустил небрежность и выстрелил в друга вместо животного. Дробовой заряд из охотничьего ружья попал в голову мужчины.

"В результате неосторожных действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, огнестрельного ранения головы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Раненый находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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