Каждый россиянин, согласно Лесному кодексу РФ, имеет право на 150 кубометров древесины по льготной цене. Однако далеко не все о такой возможности осведомлены, а те, кто знает, редко пользуются этим правом. Все потому, что лес обходится не так дешево, как это кажется на первый взгляд.

Дом из льготной древесины может обойтись недорого лишь в случае, если вы сами срубите выделенный лес и сами доставите его на строительную площадку. Фото: Андрей Оглезнев

Согласно законодательству Хабаровского края любой местный житель один раз в жизни может получить 150 "кубов" леса на строительство дома, 25 - на хозяйственные постройки (раз в пять лет) и не более 50-ти - на ремонт того и другого (раз в десять лет). Кроме того, деревья ежегодно можно рубить на дрова: разрешенный объем в каждом муниципалитете разный - от пяти до 15 кубометров.

В среднем "куб" стоит чуть больше ста рублей. Пенсионерам положена 50-процентная скидка, а с представителей коренных малочисленных народов Севера плату вовсе не берут.

За первые девять месяцев этого года жители региона заключили 9,6 тысячи договоров на заготовку леса для собственных нужд. Объем разрешенной к вырубке древесины превысил 191 тысячу кубометров, львиная доля которой - 152 тысячи - пошла на дрова. Для заготовки дают определенные места.

- В расчет принимаются возраст деревьев, порода, плотность насаждений и необходимость соблюдения лесоводственных правил. Важный момент: при выделении участков места рубок не должны быть сильно удалены от поселений. К сожалению, не всегда удается пойти навстречу всем пожеланиям людей. Однако мы стараемся максимально учитывать запросы населения и выдавать участки как можно ближе, - рассказали в комитете лесного хозяйства края.

Именно удаленность лесосеки остановила моего соседа Андрея в попытках воспользоваться льготой. Мужчина второй год строит жилой дом под Хабаровском.

- Перед тем как начать работы, отправил заявление через "Госуслуги". Мне предложили деляну возле села Кукан - это более 250 километров от Хабаровска. Сел, посчитал. 150 "кубов" обошлись бы в 15-18 тысяч рублей. Но деревья нужно вырубать самому, распиливать, а потом доставлять сюда! Мороки не оберешься - раз. Себе дороже будет - два. По моим расчетам, на доставку и распилку ушло бы не менее 500 тысяч рублей! Я отказался от этой идеи даже не из-за цены, а из-за неудобства. Гораздо проще покупать стройматериалы здесь и постепенно строиться, - говорит хабаровчанин.

Нередки случаи, когда лес покупается для собственных нужд, а на деле с помощью недобросовестных подрядчиков перепродается в Китай

В Приморском крае проблем не меньше. Ждать в очереди, если требуется древесина для строительства (а значит, большой объем), приходится слишком долго - иногда целый год. Деляны, расположенные близко к населенным пунктам, здесь уже давно оплешивели. А в труднодоступных районах либо участки уже арендованы, либо к ним нет дорог. Строить трассы, конечно, нецелесообразно.

- Кроме того, существующим механизмом не предусмотрено какой-либо очередности удовлетворения заявлений граждан, что в условиях дефицита лесных насаждений создает поле для злоупотреблений, - говорит депутат краевого Законодательного собрания Эдуард Цой.

Нередки случаи, когда лес покупается для собственных нужд, а на деле с помощью недобросовестных подрядчиков перепродается в Китай. Сейчас правительство Приморья контролирует ситуацию - по крайней мере, в сфере выделения древесины для отопления. В частности, работает система специальных контор - гортопов, где люди получают дрова.

Похожая ситуация и в Амурской области.

- Под видом заготовки для собственных нужд предприниматель получает за жителей документ, дающий право на вырубку, и начинает торговать этим лесом. Либо заключает с жителями устное соглашение на заготовку (понятно, что не все могут делать это самостоятельно), но привозит адресату дрова в меньшем объеме, ссылаясь на компенсацию расходов, приличную часть оставляет себе и также пускает ее на продажу. В итоге к концу сезона запаса дров не хватает. Лесной кодекс РФ запрещает продавать такую древесину, так как использовать ее можно только для собственных нужд, - рассказала депутат амурского Заксобрания Ирина Киевская.

Как говорят эксперты, чтобы избежать мошеннических схем, необходимо законодательно закреплять ответственность за нецелевое использование полученных кубометров. В частности, проверять, построен ли дом, должны органы местного самоуправления или правоохранители. А для этого нужно вносить изменения в закон.

Кстати

Пользователи "дальневосточных гектаров" в Приморском крае могут рассчитывать на 200 кубометров хвойных и мягких лиственных пород для строительства дома. Под проект на территории региона выделено около 315 гектаров леса. И эта площадь будет регулироваться в зависимости от того, сколько человек захотят воспользоваться льготой.