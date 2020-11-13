Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в специальном формате

Теодор Курентзис и Пермская опера представят проект Международного Дягилевского фестиваля в специальном формате.

Это будет трехдневный музыкальный марафон, куда войдет российская премьера нового сочинения Алексея Ретинского, Четвертая симфония Брамса и подборка камерных сочинений.

Все произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра и хора musicAeterna под управлением Федора Леднева и Теодора Курентзиса. Напомним, хор и оркестр сейчас базируются в Доме Радио в Санкт-Петербурге, где дирижер создал творческую лабораторию, в которой современные композиторы, режиссеры и художники вместе с музыкантами создают свои экспериментальные и исследовательские проекты.

Фестиваль пройдет с 18 по 20 ноября. Причем, программа открытия будет представлена на сцене Пермского театра оперы и балета дважды: в 18.00 и 21.00. Следующие два дня будут посвящены камерной музыке и пройдут в пространстве пятого цеха Завода Шпагина. Прозвучат преимущественно редко исполняемые сочинения различных эпох и стран: от выдающихся образцов французской полифонии XIV века до остро-экспериментальных опусов, написанных нашими современниками.

Во вторник, 10 ноября, во время прямой трансляции со сцены театра им. Станиславского и Немировича-Данченко были объявлены лауреаты 26-й Национальной театральной премии "Золотая Маска - 2020". Пермский театр оперы и балета получил две награды: приз за лучшую женскую роль в балете достался Полине Булдаковой за исполнение партии Никии в балете "Баядерка", Алексей Хорошев был признан лучшим художником по свету в музыкальном театре за балет "Шахерезада".

Кстати, в этом году Пермский театр оперы и балета получил две главных театральные премии России. Лауреатами 26-й Национальной театральной премии "Золотая Маска - 2020" стали Полина Булдакова за исполнение партии Никии в балете "Баядерка" и Алексей Хорошев, как лучший художник по свету в музыкальном театре за балет "Шахерезада". Всего театр был номинирован на главную театральную премию России в 18 номинациях: восемь номинаций получил балет "Баядерка", шесть - балет "Шахерезада" и четыре номинации получил экспериментальный вокально-пластический спектакль "Закрой мне глаза".