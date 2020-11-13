Экс-капитан футбольного клуба "Рубин" отправится в тюрьму на 12 лет

Сергея Харламова, экс капитана футбольного клуба "Рубин", признали виновным в мошенничестве как одного из участников организации финансовой пирамиды КПК "Рост".

Вахитовский районный суд Казани в течение часа оглашал обвинительные приговоры: пирамида появилась в 2015 году и за несколько лет обманула более трех с половиной тысяч вкладчиков, причинив общий ущерб свыше полутора миллиардов рублей.

На скамье подсудимых среди семи человек оказался и бывший футболист футбольного клуба "Рубин". Суд назначил Сергею Харламову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Экс-капитана поместили под домашний арест 16 июля 2015 года, а 20 февраля перевели под стражу. Нахождение в СИЗО до дня вынесения приговора считается как полтора дня тюремного заключения.

Остальные фигуранты получили от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года в ИК особого режима.

Сергей Харламов был капитаном с 1999 по 2004 годы. После окончания карьеры занялся бизнесом и даже стал одним из организатором любительской футбольной команды "Челси - Казань". Находясь в заключении, он написал автобиографическую книжку "Снизу вверх", которая вышла в Казани небольшим тиражом.