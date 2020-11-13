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13.11.2020 19:58
Рубрика: Общество

Глава Пензы призвал горожан отказаться от визитов Дедов Морозов на дом

Мэр Пензы Андрей Лузгин призвал жителей города отказаться на новогодние праздники от приглашения на дом Дедов Морозов и Снегурочек. Эта просьба связана с эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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По словам Лузгина, в грядущие праздники родителям надо принять меры для защиты своих детей от заражения коронавирусом. Мэр отметил, что аниматоры, играющие Дедов Морозов и Снегурочек в домашних постановках, входят в категорию граждан, которую не могут проконтролировать городские власти. Из-за этого он призвал жителей воздержаться от их услуг.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина добавила, что в регионе планируют отказаться от хороводов вокруг елок на детских праздниках. При этом будут проходить новогодние спектакли - зрителей рассадят с учетом социальной дистанции.

Фейгина подчеркнула, что для детей в новогодней программе остаются мероприятия на свежем воздухе. При этом все артисты, которые будут в них задействованы, пройдут температурный контроль перед выступлением.

По последним данным, на территории Пензенской области выявлено 17440 пациентов с COVID-19. Из них выздоровели 13121 человек. Умерли 215 пациентов.

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