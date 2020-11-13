Начались поставки новых двигателей для модернизированных бомбардировщиков Ту-160

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") "ОДК-Кузнецов" начал регулярные поставки новых серийных двигателей для модернизированных сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160М2. Об этом сообщила пресс-служба самарского завода.

Заказы идут по контракту с ПАО "Туполев" и Министерством обороны РФ. Отправленные два мотора НК-32-02 собраны полностью из отечественных материалов и комплектующих. В будущем весь парк двигателей НК-32 серии 01 будет планомерно заменен на модернизированный НК-32 серии 02.

У завода в таких заказах был 25-летний перерыв - с 1995 года предприятие вело только ремонты и сервисное обслуживание ранее выпущенных двигателей для самолетов дальней авиации ВКС РФ. Проект по возобновлению выпуска новых изделий для стратегической авиации потребовал масштабной модернизации и технического перевооружения производства в Самаре.

На прошлой неделе на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми НК-32-02. Он проходил на высоте 6223 метра и длился два часа 20 минут. Экипаж выполнил все необходимые проверки обновленных общих систем и бортового радиоэлектронного оборудования, а также оценил работу нового двигателя. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.