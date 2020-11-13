Нижегородец устроил стрельбу во время конфликта с врачами "скорой"

В Нижнем Новгороде сотрудник Росгвардии задержал мужчину, открывшего стрельбу из пневматического пистолета во время конфликта с врачами скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 12 ноября. Информация о нападении на медработников поступила в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району от дежурного по станции скорой помощи. На место происшествия - улицу Вятскую - было направлено две группы задержания, которые прибыли через четыре минуты.

Как выяснилось, медики приехали по вызову к больной женщине. После осмотра она отказалась от госпитализации, но ее сын настаивал на том, чтобы пациентку забрали в больницу. Спор закончился тем, что мужчина достал пистолет и начал стрелять в потолок. Уточняется, что он был сильно пьян. Медики выбежали на улицу.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии заблокировали лестничные проемы подъезда и начали переговоры с матерью стрелявшего. Она открыла дверь и пустила их в квартиру. Преступник попытался оказать сопротивление, но был задержан. Как выяснилось, стрельба велась из пневматического пистолета. К счастью, все обошлось без пострадавших. СК начал проверку по факту случившегося.