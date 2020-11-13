Самарцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 862 проекта

Форум "Сильные идеи для нового времени" в эти дни проходит в Центре международной торговли в Москве. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Россконгресс. Участие в форуме принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Площадка форума объединила лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей органов власти и неравнодушных граждан. Проведению форума предшествовала большая работа по сбору и экспертному анализу предложений и проектов в разных сферах - от экономики до культуры и спорта. Лучшие проекты представлены и обсуждаются на форуме.

Самарская область в который раз стала одной из самых активных в стране - жители губернии направили 862 идеи. По количеству заявок регион на втором месте в стране после Москвы и на первом - в Приволжском федеральном округе. Такая высокая активность людей говорит о неравнодушии к происходящим изменениям и доверии к власти.

- Это крупнейший форум в стране в период пандемии. И Агентство стратегических инициатив, по-моему, очень точно уловило, что сейчас необходимо всей стране, всем регионам, всему обществу. Отдельно хочу поблагодарить Светлану Витальевну Чупшеву за проведение этого форума в столь непростое время. Действительно, новое время, новые вызовы диктуют необходимость выработки новых сильных идей. И я рад, что их в Самарской области много, - подчеркнул глава региона.

По итогам оценки всех предложений было отобрано 300 сильных идей, которые могут стать основой для устойчивого развития России. Собственно, главная цель этого форума состоит в том, чтобы сформировать содружество инициативных людей, готовых принять личное участие в перезагрузке экономики и социальной сферы страны посредством реализации прорывных проектов.

В число финалистов вошли два представителя от Самарского региона. Директор областной юношеской библиотеки Наталия Макарова в рамках направления "Новая молодежная повестка" представила проект "Всероссийская молодежная патриотическая акция "Полк@ Победы" и по итогам отбора вошла в ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки.

В ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора по направлению "Современная экономика" вошел проект "Промышленный туризм в РФ", автором которого является управляющий Mice Market Сергей Рыжов.

- Я рад, что целый ряд идей, которые были сгенерированы на территории региона, вошли в топ-300 и топ-100 лучших идей, которые будут браться на вооружение всеми регионами России, - отметил Дмитрий Азаров. Он в ближайшее время намерен провести встречу с победителями конкурса, авторами самых ярких и перспективных проектов.

Одна из ключевых тем, которые обсудили участники форума, коснулась привлечения инвестиций в регионы. Напомним, что Президент страны поставил задачу: обеспечить стабильный рост привлечения средств из внебюджетных источников - к 2030 году он должен составить 70 процентов. Этот вопрос особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда экономика регионов и страны в целом находится в непростой ситуации - бюджеты теряют колоссальные объемы средств.

- Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами, и в предыдущие два года нам это удалось", - подчеркнул губернатор. - И самым ярким показателем этой работы является рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив. За три года на 42 позиции мы поднялись в самом главном рейтинге нашей страны. Мы находились на 65-м месте, а сейчас уже вплотную приблизились к первой двадцатке регионов. Уверен, что в следующем году Самарская область точно войдет в топ-20. Это большая системная работа, которая позволяет нам сегодня открывать новые предприятия и рабочие места даже в период пандемии.

По мнению главы региона, ключевыми точками развития могут стать крупные инфраструктурные проекты в транспортной и строительной отраслях, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Один из крупных проектов страны в сфере ГЧП, которые реализуются в регионе, - это проект по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

Кроме того, в Самарской области создана и успешно развивается территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти". По числу резидентов ТОСЭР регион лучший в стране: 80 компаний имеют этот статус. Из заявленных десяти тысяч рабочих мест уже создано более пять тысяч.

- Мы видим, что эту инфраструктуру нужно расширять. Прежде всего, в корректировке нуждаются льготы по страховым взносам. Сегодня это три года, а почему нам не продлить их на весь период работы ТОСЭР, - выступил с предложением Дмитрий Азаров на заседании секции "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла".

Кроме того, самарский губернатор поставил вопрос о корректировке положений закона "О защите и поощрении капиталовложений".

- Понятие "капиталовложение" законом фактически приравнено к собственным инвестициям. Мы предлагаем учесть и заемные денежные средства, которые на данный момент исключены. А сегодня это 80 процентов инвестиций, - пояснил самарский губернатор, добавив, что в его области много идей, которые уже реализуются в региональном законодательстве. - Но мы бы хотели, чтобы они были учтены при корректировке федерального законодательства. На мой взгляд, если мы говорим о перезапуске инвестиционного цикла, надо смелее принимать эти решения и воплощать их в жизнь. Так мы и действуем на территории региона.

Участники форума также отметили, что в вопросе привлечения инвестиций крайне важно наладить межрегиональное сотрудничество. В рамках дискуссии Самарская и Ульяновская область договорились о совместной работе по развитию инновационного потенциала.

Объединение экономического, научного, инфраструктурного и делового потенциала двух областей в единый агломерационный комплекс на выходе позволит решить проблему дефицита финансирования регионов, расширить бюджетные возможности, а также выстроить новую успешную инвестиционную межрегиональную модель.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Я хочу поблагодарить всех жителей Самарской области, которые откликнулись. Это не всегда единоличные идеи, зачастую они коллективные, что особо дорого. Это для меня показатель того, что мы совместно решаем проблемы. И вовлеченность людей в выработку решений стала обычной практикой для Самарской области. Ни одно решение, важное для судьбы нашего региона, не принимается без общественного обсуждения, без вовлечения жителей, и не важно - это идея поселкового значения, районного, городского, либо регионального или федерального. Это принципы работы власти региона, это мои принципы.

Справка "РГ"

Самарская область третий год подряд занимает первое место среди регионов России по уровню развития ГЧП. На данный момент из 74 проектов в активной стадии реализации находятся 48, благодаря которым планируется привлечь 81,8 млрд рублей из внебюджетных источников финансирования и 67,4 млрд - из федерального бюджета, создать более 2000 новых рабочих мест.