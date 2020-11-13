В Башкирии ребенок попал в реанимацию, отравившись жевательной смесью

В Альшеевском районе 11-летнего мальчика доставили на скорой помощи в реанимацию. По предварительным данным, он отравился жевательной смесью. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Ребенка доставили в реанимационное отделение Раевской центральной районной больницы из своей квартиры. У ребенка были признаки острого отравления жевательной смесью растительного происхождения.

В СК уточнили, что по факту отравления ребенка проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи опросят родителей и сверстников ребенка, а также изучат жилищно-бытовые условия проживания. Также экспертам предстоит исследовать состав употребленного ребенком вещества и установить, откуда ребенок его получил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, в соответствии с федеральным законодательством в России запрещены оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья.