Женщина в Казани получила 16 лет за устроенный пожар с жертвами

В Верховном суде Татарстана огласили приговор в отношении 31-летней женщины, которая подожгла квартиру знакомых, в результате чего погибли два человека, а трое получили различные травмы, выпрыгнув из окна.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в доме на улице Актайской. Во время застолья между подсудимой и хозяевами квартиры произошла ссора, после которой женщину выгнали. В ответ на это она подожгла дверь квартиры и скрылась. Находившиеся в помещении мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом. Трое мужчин, спасаясь от огня, выпрыгнули в окно.

Как сообщили в прокуратуре РТ, обвиняемой инкриминировались сразу несколько статей УК РФ, включая убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство нескольких лиц и умышленное уничтожение чужого имущества.

Свою вину подсудимая признала частично. В ходе процесса также выяснилось, что за несколько недель до поджога подсудимая в этой же квартире ударила приятеля ножом в грудь во время ссоры, ранение оказалось незначительным.

Суд согласился с требованием гособвинителя и приговорил женщину к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года.