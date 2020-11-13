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13.11.2020 11:51
Рубрика: Происшествия

Житель Ульяновска избил фельдшера, приехавшего на вызов к беременной

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Нетрезвый ульяновец набросился на фельдшера, прибывшего по вызову к его беременной жене, попытался его задушить и избил. Проверку по этому факту проводят сотрудники СУ СКР по региону.

12 ноября беременная женщина, проживающая в Засвияжском районе Ульяновска, вызвала "скорую" из-за болей в области живота. Когда фельдшер оказывал женщине помощь, в квартиру ворвался ее пьяный муж и начал душить и бить головой об пол фельдшера.

В Тюмени пациент напал на фельдшера "скорой"

"12 ноября в 22.56 (21.56 мск.- ред.) на станцию скорой помощи в Ульяновске поступил вызов от беременной женщины в связи с болями в животе. В 23.10 бригада скорой помощи прибыла на место вызова, в одну из квартир многоэтажного дома в Засвияжском районе, и начала оказывать медпомощь. Примерно в 23.25 в квартиру ворвался пьяный мужчина, который набросился на фельдшера, стал избивать его, бил головой об пол, пытался задушить. Второй фельдшер оказала содействие напарнику, благодаря чему бригаде удалось вырваться и убежать", - приводит пресс-служба регионального минздрава слова главного врача Ульяновской областной станции скорой медицинской помощи Айрата Имангулова.

Позже старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, но она на этот раз отказалась от медицинской помощи.

Медики из бригады скорой помощи вызвали полицию и написали заявление. Пострадавший фельдшер был доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья, но от госпитализации отказался.

Следственный комитет региона начал проверку инцидента.

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