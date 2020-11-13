Объявлены победители конкурса грантов на развитие внутреннего туризма

Проекты по строительству кемпингов, модульных отелей для комфортного и безопасного отдыха на природе, созданию новых турмаршрутов и обустройству среды для людей с ограниченными возможностями здоровья получат господдержку, сообщили в Ростуризме. В ведомстве подвели итоги конкурса грантов для развития внутреннего туризма. В список победителей включили 474 компании.

С 22 сентября по 8 октября на рассмотрение был подан 4061 проект, к участию в конкурсе было допущено 2735 заявок. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 млн рублей. "Таким образом, на один грант претендовало почти шесть заявок", - отметили в Ростуризме.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, отрасль проявила огромный интерес к данной мере поддержки: "Много интересных, системных проектов, которые будут менять облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее".

Победившие проекты представлены в различных частях страны. Например, в Красноярском крае предлагают создать глэмпинг ("гламурный кемпинг", комфортный отдых на природе) в национальном парке "Шушенский бор", чтобы привлечь туристов. Проект позволит снять социально-экономическое напряжение, так как жители сельских территорий будут вовлечены в формирование турпродукта.

В Карелии с привлечением средств гранта создадут базу отдыха для маломобильных туристов "В гостях у Хийси". Все объекты (спальни, санузлы, душевые кабины, места отдыха) будут оборудованы пандусами, в спальнях установят специализированные кровати, на пляжах у озер - специализированное оборудование, даже закупят адаптированные для маломобильных граждан прогулочные лодки. База будет использоваться как место проведения реабилитации, семинаров, тренингов. В перспективе предполагается ее расширить и создать небольшой инклюзивный туристический кластер в живописном и экологически чистом месте России.

Проект "Геологический разрез Мендим" в Башкирии предполагает создание места для активного и познавательного экотуризма. Центром маршрута станет выход скальных пород девонского периода. Здесь можно будет увидеть горные породы, которые сформировались в морских условиях около 375 млн лет назад, посетить небольшую и безопасную пещеру. Маршрут включен в авторскую экскурсионную программу "Выходные с геологом". Для приема гостей в живописном ущелье на берегу небольшой реки создадут приют - два модульных дома каждый на шесть человек. То есть это будет очень камерное и уединенное место, которое подходит для семейного отдыха.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. Правительство России выделило 1,2 млрд рублей в этом году. Участвовать в конкурсе могли российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. По условиям, они должны вложить в проект не менее 30% собственных средств от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта составляла три миллиона рублей.