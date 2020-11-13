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13.11.2020 08:58
Рубрика: Происшествия

Под Красноярском два человека погибли в ДТП с автобусом

Текст: Дмитрий Мальков

На трассе в Березовском районе Красноярского края столкнулись маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, сообщает региональное управление ГИБДД.

Фото: iStock
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По информации полиции, авария произошла в восемь утра по местному времени на 13 километре трассы Красноярск - Железногорск. Микроавтобус Iveco выполнял рейс по маршруту № 120 и двигался в направлении краевого центра. Неожиданно автомобиль Toyota Corolla начал выполнять маневр и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение транспортных средств.

- В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Еще один пассажир-женщина доставлен в больницу. В микроавтобусе в момент ДТП находилось десять пассажиров, которых медики осмотрели на месте. Некоторым из них оказана разовая помощь, - рассказали в ГУ МВД по краю.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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