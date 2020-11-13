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13.11.2020 19:11

Спикер новосибирского Заксобрания рассказал о доверии людей к власти

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сегодня прошло заседание Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. Его участники обсудили вопрос о том, как укрепить доверие граждан к институтам государственной власти. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив был на совещании единственным представителем от законодательной ветви власти регионов.
Фото: Заксобрание Новосибирской области Фото: Заксобрание Новосибирской области
Фото: Заксобрание Новосибирской области

Как отметила руководитель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, в условиях информационной открытости, прозрачности ведения бизнеса доверие к власти является приоритетом государственной политики.

В своем выступлении Андрей Шимкив отметил, что одной из главных задач здесь является поддержка и продвижения идей и проектов, выдвинутых людьми на местах. В качестве примера он привел проект "Народный бюджет", который предоставил жителям конкретных территорий возможность определить, куда в первую очередь должны быть направлены бюджетные средства. В Новосибирской области с 2017 года реализовано 343 проекта, выдвинутых жителями городских и сельских поселений.

В этом году число участников конкурсного отбора проектов выросло по сравнению с 2018 годом на 83 процента. Общий объем средств, направленных на реализацию инициативных проектов за три года составил 341 миллион рублей. Подсчитано, что эти проекты были реализованы в интересах каждого четвертого жителя Новосибирской области. В 2020 году в конкурсном отборе проектов приняли участие 223 муниципальных образования. Прогнозируемая общая стоимость проектов - 196 миллиона рублей.

Согласно поручению президента страны, закрепленному законом, за три года необходимо довести долю распределения местных бюджетов с участием населения до пяти процентов.

- Мы все понимаем, что стоит за качественными изменениями, которые следуют за этой цифрой. Это иное качество жизни. Иное настроение. Самоуважение. Доверие. Эти категории сложно измерить цифрами. Хотя, если попробовать провести параллели с только что завершившейся у нас в области большой избирательной кампанией, мы увидим, что на выборах и в сельские советы, и в районные советы, и в Законодательное собрание люди в большинстве своем голосовали именно по этому критерию". Пройти такую "народную проверку" депутатам всех уровней помог общественный институт, который в регионе закреплен законом о наказах, - отметил Андрей Шимкив.

Закон работает в регионе с 2002 года. Пять лет назад в нем был закреплен порядок участия жителей в формировании программы наказов. За эти пять лет исполнены почти 3,2 тысячи наказов на сумму 42 миллиарда рублей. Депутатам седьмого созыва уже поступило более 20 тысяч наказов.

По закону о наказах человек не просто обозначает вопрос, но и получает совершенно конкретный, наглядный ответ - в виде новых ФАПов, теплосетей, водопроводов, дорог и социальных объектов.

Председатель Законодательного собрания также отметил, что вступающий в силу 20 ноября федеральный закон №370 расширяет возможности для участия граждан в принятии управленческих решений. Это формат общественных обсуждений, сходов граждан. В связи с этим Андрей Шимкив предложил Совету федерации совместно с регионами проработать и закрепить законодательно механизм реализации предложений, выработанных в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Думаю, что любой житель села, города, района, увидев свое предложение, свою инициативу в соответствующей строке бюджета станет больше доверять власти любого уровня - и местной, и региональной, - резюмировал Андрей Шимкив.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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