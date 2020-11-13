Томского мэра Ивана Кляйна задержали силовики

Глава администрации Томска Иван Кляйн этим утром был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как передает ТАСС, причины задержания пока не раскрываются.

Источник в силовых структурах сообщил информагентству лишь о факте проведенной операции, отказавшись раскрыть детали. В ряде СМИ утверждается, что мэра задержали во время рабочего совещания.

Иван Кляйн руководит администрацией сибирского города с 2013 года. До этого он возглавлял крупное томское пивоваренное предприятие. Кроме того, в течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год он неизменно избирался депутатом Томской областной думы.