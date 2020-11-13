Видео: В Новосибирске Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево.

Факт происшествия "РГ" подтвердили в пресс-службе воздушной гавани, отметив, что рейс был грузовой, пассажиров на борту не было.

- В данный момент работает комиссия, причины происшествия выясняются, пострадавших нет, - отметила представитель аэропорта Ирина Шавшина, отказавшись более подробно комментировать ситуацию.

Между тем источник "РГ" рассказал, на взлете бортовые системы грузового самолета зафиксировали технические неполадки, борт вернулся в аэропорт и при посадке выехал за границы полосы. Воздушное судно получило повреждения шасси и, возможно, крыльев.