В бюджете-2021 Новосибирска сохранили все социальные направления

В мэрии Новосибирска состоялись публичные слушания по бюджету города на 2021-2023 годы. Участие в них приняли руководители департаментов и комитетов мэрии, депутаты горсовета, представители общественных организаций.

Как отметил первый заместитель мэра города Борис Буреев, открывая совещание, главный финансовый документ прошел ряд этапов обсуждения. На следующей неделе он поступит в Совет депутатов Новосибирска, где его рассмотрят во всех комиссиях. Для утверждения бюджет вынесут на сессию горсовета 4 декабря.

- Бюджет, который мы обсуждаем, - один из самых непростых за последние годы. Мы продолжаем плотно работать и взаимодействовать с губернатором, региональным правительством, Законодательным собранием области по урегулированию бюджетных отношений, по выравниванию потерь бюджета, - сказал Борис Буреев.

На формирование бюджета на предстоящие три года повлияла и пандемия коронавируса, на борьбу с которой были отвлечены значительные средства, и существенное снижение доходной части бюджета-2020 из-за ограничительных мер и приостановки работы некоторых предприятий.

Кроме того, как пояснил первый вице-мэр, поменялся порядок зачисления штрафов. Как известно, согласно федеральному законодательству с 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, что приведет к потерям в доходах бюджета города. Так, Новосибирск в следующем году не досчитается одного миллиарда рублей, а в 2022-2023-х - более 1,5 миллиарда рублей.

- И пока нет никаких изменений в федеральном законодательстве, которые компенсировали бы муниципалитету выпадающие доходы, - заметил Борис Буреев. - Без поддержки вышестоящего уровня нам не обойтись.

Несмотря на непростую ситуацию, в мэрии делают акцент на том, что при формировании бюджета-2021 сохранены все социально важные направления. В числе защищенных статей расходов - заработная плата бюджетникам, социальные выплаты гражданам. По-прежнему большие расходы - на образование.

В целом расходы бюджета города за счет собственных средств планируются на уровне уточненных показателей бюджета 2020 года.

- Необходимо максимально взвешенно подходить к обсуждению бюджета Новосибирска - главного финансового документа - с учетом реальных возможностей и приоритетности социальных расходов, - считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Крайне важно обеспечить социальную защищенность наиболее уязвимым группам горожан. Сохранить надежность систем жизнеобеспечения. Находить резервы и договариваться о возможностях укрепления экономической самостоятельности города.

Фото: Татьяна Кравченко

Участники совещания заслушали руководителей профильных департаментов мэрии о планах на следующий год. Так, по линии департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска предполагается направить 2,8 миллиарда рублей на формирование комфортной среды проживания граждан. В приоритете реализация трех муниципальных программ - "Формирование комфортной городской среды", "Энергоснабжение и повышение энергоэффективности" и "ЖКХ", которая самая капиталоемкая. В рамках программ планируется продолжить благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Депутаты обратили внимание на то, что необходимо предусмотреть средства на уборку дворов и тротуаров, установку общественных туалетов, вывоз мусора и обустройство площадок под мусорные контейнеры.

В числе острых проблем для Новосибирска - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и благоустройство частного сектора. Для проработки этих вопросов будут созданы рабочие группы.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии из разных источников финансирования направит в 2021 году на развитие транспортного комплекса 7,5 миллиарда рублей. На эти средства продолжится строительство автомобильных развязок, пешеходного перехода и станции метро "Спортивная" к многофункциональной ледовой арене. Свыше одного миллиарда рублей составят расходы на общественный транспорт (будут закуплены новые трамваи, автобусы, обустроены конечные остановочные пункты). Содержание дорог, приобретение спецтехники потребует 2,6 миллиарда рублей.

Депутаты обратили внимание, что они получили много наказов от избирателей, которые касаются ремонта и содержания дорог, тротуаров, состояние которых одна из больных тем для города. Начальник департамента Роман Дронов отметил, что наказы избирателей будут стоять во главе угла при формировании бюджета и выборе объектов для будущего ремонта.

Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, в следующем году завершится строительство двух детских садов и здания гимназии. Консолидированный бюджет отрасли на 2021 год составит 25,1 миллиарда рублей. В числе основных расходов - зарплата педагогов, надбавки за классное руководство, обеспечение горячим питанием школьников, поддержка детей из многодетных и малоимущих семей. Также предусмотрены средства на оздоровительную кампанию, дооснащение медицинских кабинетов.

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Дара Разживина отметила, что текущие расходы - 4,77 миллиарда рублей - будут направлены на социально значимые направления. Это - содержание музыкальных школ и школ искусств, спортивные мероприятия, реконструкция Заельцовского парка.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Ольги Незамаевой, на социальное обеспечение жителей Новосибирска предусмотрена сумма в размере 2,77 миллиарда рублей. Помимо основных обязательств, стоящих перед департаментом, акцент будет сделан на создание доступной среды для маломобильных граждан, организацию службы ухода за пожилыми людьми, укрепление и сохранение здоровья, повышение санитарной грамотности. Одно из новых направлений - создание телемедицины, которая поможет новосибирцам получить квалифицированную помощь в период пандемии коронавируса.

В следующем году больше детей-сирот и оставшихся без попечения родителей смогут справить новоселье. В 2020 году муниципалитетом для этой категории граждан приобретено 29 квартир, в следующем планируется купить 47. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны выделят 28 миллионов рублей, молодых семей - 17,2 миллиона рублей.

- В сложившихся условиях мы не можем рассчитывать только на поддержку субъекта Федерации. Необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных резервов по собственным доходным источникам. Город должен провести ряд мероприятий по увеличению доходов. Вместе с налоговыми органами будем повышать собираемость налоговых платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа дала результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации, за девять месяцев 2020 года недоимка сократилась на 200 миллионов рублей, - прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

Основные параметры бюджета-2021 Новосибирска: доходы - 49,6 миллиарда рублей, расходы - 50,42 миллиарда рублей, дефицит - 800 миллионов рублей.