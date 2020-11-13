В Хакасии нашли погребение с древними женщинами-воительницами

Неожиданные открытия дали раскопки могильного комплекса Казановка-6 в Хакасии, где обнаружили захоронения людей бронзового века с боевым оружием.

О находке сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Аскизской археологической экспедиции, старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии (Новосибирск) Антона Выборнова.

"В этой могиле найдены предметы оружия, которые были у каждого из захороненных, а часть этих захороненных - женщины, - уточнил ученый.

Тагарская культура, представители которой жили в нынешних Хакасии и Красноярском крае, относится к X-III векам до н.э., считается кочевой. Однако ее представители занимались не только скотоводством, но и земледелием.

"Это кочевники, скифы. Правда, для тагарской культуры есть несколько нюансов - есть признаки оседлости населения этой культуры", - отметил археолог.

Раскопки проводились на месте расширения железной дороги по линии Междуреченск-Тайшет в Аскизском районе Хакасии.