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13.11.2020 11:55
Рубрика: Власть

В Иркутской области амбулаторные больные COVID-19 получат бесплатные лекарства

Необходимые препараты лечащиеся амбулаторно больные COVID-19 начнет получать не позже 20 ноября. Министерством здравоохранения Иркутской области и региональной аптечной базой уже заключены государственные контракты на поставку 14 лекарственных препаратов и доставку их до аптек. Еще по двум препаратам такая работа завершится в ближайшее время.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Об этом Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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- Чтобы не возникло коллапса с обеспечением амбулаторных больных, поручаю минздраву подготовить разнарядку лекарственных препаратов для отгрузки Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базой в аптечные организации в разрезе муниципальных образований. Эту разнарядку довести до лечебных учреждений и взять под строгий учет выписку рецептов и поступление необходимых препаратов в аптеки. Напоминаю, что необходимо исключить хождение больных за лекарствами, - подчеркнул Игорь Кобзев.

- После подтверждения диагноза "новая коронавирусная инфекция" рецепты будут оформляться докторами либо во время посещения пациента, либо в поликлинике. Получить лекарства в аптеке по рецепту смогут родственники больного, волонтеры или другие лица, - пояснила Елена Голененцкая.

Глава региона поручил мэрам муниципальных образований подключиться к этой работе - взять под контроль функционирование схемы доставки лекарств до амбулаторных больных, назначить кураторов на уровне заместителей или глав округов с четкой, географически определенной, зоной ответственности. Также областному министерству молодежной политики необходимо привлечь волонтеров для доставки лекарств, а министерству социального развития, опеки и попечительства - социальных работников.

Ранее губернатор региона на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции поставил перед руководством лабораторий, в которых осуществляется тестирование на COVID-19, задачу по максимальному увеличению масштабов тестирования.

- По-прежнему много сообщений в социальных сетях об отсутствии лекарств в аптеках и проблемах с прохождением тестов на COVID-19. Очень много подобной информации приходит и в мою Интернет-приемную. Люди жалуются на невозможность сдать тесты на коронавирус как платно, так и бесплатно. Коллеги, время очень сложное, прошу реагировать оперативно на информацию, которая идет от людей, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, на сегодняшний день тестирование на коронавирусную инфекцию в регионе проводят 13 лабораторий. Наращивать их мощности запланировано в три этапа. По данным на 7 ноября, ежесуточное количество тестов составило 10075 (5125 - за счет бюджетных средств области и 4950 - в качестве платной услуги). К 15 декабря эти данные должны вырасти до 16485 в сутки (8135- за бюджетные средства и 8350 - в качестве платной услуги). Количество лабораторий в регионе к этому времени увеличится до 15.

Игорь Кобзев поручил определить за каждой лабораторией территориальную зону ответственности. Это позволит равномерно распределить нагрузку на учреждения.

Также на заседании оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и амбулаторных больных, увеличения коечного фонда в учреждениях области, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Специалисты отмечают: в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости внебольничными пневмониями. За текущую неделю ежедневно регистрируется около 350-400 случаев этого заболевания. Ранее такие показатели в регионе не наблюдались.

- Я поставил задачу до 20 ноября дополнительно ввести 320 коек. Очевидно, что при нынешних темпах распространения инфекции темпы наращивания коечного фонда недостаточные. Министром здравоохранения Михаилом Мурашко поставлена задача довести резерв коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, до 20 процентов. Все пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно обеспечены медпомощью в стационарных условиях, - заявил Игорь Кобзев.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, сейчас развёрнуто 5354 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 520 коек оснащены кислородной поддержкой, 828 - аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Накануне закончился монтаж кислородного блока в Ангарском перинатальном центре. Это позволило дополнительно развернуть 97 коек с кислородной поддержкой. На базе этого медицинского учреждения есть возможность открыть еще 104 койки для пациентов с COVID-19. Ведется работа по этому направлению.

С 13 ноября в областной инфекционной больнице будут развернуты еще 20 коек с кислородной поддержкой. 20 ноября планируется открыть дополнительные места в Иркутской городской больнице №3.

С начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 27551 случай заболевания. За последние сутки прирост составил 261 человек. Находятся на лечении 9993 человека, из них 4631 лечатся в стационарах.

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