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13.11.2020 11:17
Рубрика: Власть

В Красноярском крае готовятся к 200-летию Енисейской губернии

Губернатор Александр Усс в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета по общественно-культурному развитию в Красноярском крае. Темой для обсуждения стала подготовка празднования 200-летия Енисейской губернии в 2021-2022 годах. В мероприятии приняли участие члены краевого правительства, депутаты законодательного собрания региона, руководители краевых вузов, представители региональных организаций, политологи.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Открывая совещание Александр Усс отметил, что двухвековой юбилей Енисейской губернии - особая дата не только для Красноярского края, но и для Хакасии, которая была частью ее Минусинского уезда, а также для Тывы, именовавшейся ранее Урянхайским краем.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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- Празднование двухсотлетия Енисейской губернии - не просто дань исторической памяти, а мощный фактор сплоченности трех регионов в современное время. Енисейская губерния имела огромное значение для экономики России. Интересен тот факт, что комплексный инвестиционный проект, который мы сегодня реализуем на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии, имеет схожее название - Енисейская Сибирь. Мы полагаем, что празднование юбилея станет интересным не только в плане укрепления нашей региональной идентичности в ретроспективе, но и сможет активизировать многие социально-экономические процессы, которыми мы занимаемся сейчас, - отметил Александр Усс.

В ходе заседания Совета по культуре присутствующие высказали свои предложения по поводу знакового события.

Так, директор красноярского филиала Университета Российской академии образования Николай Дроздов предложил консолидировать все труды ученых, краеведов, культурологов и географов в работе по подготовке к празднованию юбилея. Он также отметил необходимость усиления работы по популяризации истории Енисейской губернии в образовательных учреждениях, а также предложил рассмотреть возможность проведения дней Енисейской губернии в Москве.

Министр культуры края Аркадий Зинов предложил проработать дорожную карту юбилейных мероприятий. "Праздновать юбилей Енисейской губернии - хорошая идея, ведь мы сможем показать людям в самых отдаленных населенных пунктах, что мы живем на одной общей земле", - отметил Аркадий Зинов.

Подводя итоги совещания, Александр Усс подчеркнул, что все предложения, высказанные членами совета, необходимо проработать в единый план. А сам юбилей - это возможность привлечь дополнительный интерес к региону.

- Первоначальный план должен быть готов через две недели. Нам нужно сделать все необходимое, чтобы празднование юбилея Енисейской губернии стало событием не краевого, а федерального масштаба, - заключил Александр Усс.

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