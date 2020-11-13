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13.11.2020 11:17
Рубрика: Власть

В нацпроект "Производительность труда" вошли 17 иркутских предприятий

При этом планировалось, что в реализации проекта будут участвовать 14 предприятий. В нацпроекте участвуют несырьевые предприятия: торговли, сельского хозяйства, строительства, фармацевтической промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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- В ноябре этого года завершается полугодовая реализация мероприятий нацпроекта на предприятии первой волны - ООО "Ангарский Азотно-туковый завод". В результате применения принципов бережливого производства рост объема выпуска продукции по отношению к прошлому году составил 10 процентов, - рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

- Иркутская область начала участвовать в этом национальном проекте только в 2020 году. Его цель - доведение до предприятий самых современных инструментов по внедрению бережливого производства, его оптимизации, эффективности и, как следствие, повышению производительности труда, - рассказал начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской области Сергей Какаулин. - В целом по России на национальный проект выделено более 50 миллиардов рублей. До 2024 года планируется вовлечь в него более 10 тысяч организаций, относящихся к отраслям обрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйств, транспорта, строительства. Сейчас решается вопрос о подключении к нацпроекту торговой отрасли. Кроме того, люди проходят обучение на семинарах и онлайн-курсах федерального центра компетенций в рамках самообразования.

Норматив по ключевому показателю эффективности для Иркутской области составляет 100 предприятий. Именно столько необходимо вовлечь в проект за годы его реализации. Условием для участия является выручка компании более 400 млн рублей, но не выше 30 млрд рублей.

Реализуются три подпроекта: "Системные меры по повышению производительности труда". В его рамках обучаются топ-менеджеры компаний, а Фонд развития промышленности РФ выдает льготные займы до 300 млн рублей под один процент годовых. Условием для такого займа должны стать результаты анализа компанией, в какое именно оборудование нужно вкладывать средства. В умении правильно провести такой анализ помогает Федеральный центр компетенций. Второй подпроект "Адресная поддержка". Он предполагает адресную поддержку федеральными экспертами ФЦК, которые сопровождают компанию на протяжение шести месяцев, обучают сотрудников в сфере бережливого производства. Третий подпроект "Поддержка занятости" с точки зрения предоставления субсидий предприятиям на переподготовку сотрудников, чье производство оптимизируется. Последнее направление курируется министерством труда и занятости Иркутской области.

Ежегодное повышение производительности труда должно составить 5 процентов. Как отметил Сергей Какаулин, оптимизация рабочих процессов, складских запасов, расстановки ресурсов предприятия и т.п. даже без финансовых вложений позволяет сэкономить как минимум до 30 процентов различных затрат. Одна из компаний Иркутской области, которая участвует уже во второй волне нацпроекта, в два раза увеличила объем производимой продукции.

Гендиректор ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Александр Анфиногенов, говоря об участии в нацпроекте, напомнил, что в 2015 году предприятие оказалось в предбанкротном состоянии. Уже тогда менеджмент решил внедрять антикризисную программу. За пять лет выручка компании поднялась в полтора раза, улучшилась финансовая устойчивость, ликвидность предприятия достигла нормативных значений. Впервые за долгие годы здесь добились снижения потерь электроэнергии.

- Нацпроект для нас настоящее подспорье, когда можно бесплатно провести обучение наших сотрудников, показать им новые примеры и методы работы. Мы активно и с большим желанием включились в этот проект. Выбрали несколько процессов, по которым проводим оптимизацию. Далее займемся управленческими процессами. Три человека, пройдя обучение у экспертов ФЦК, в будущем сами начнут обучение наших сотрудников, - подчеркнул Александр Анфиногенов.

Сейчас сформирована четвертая группа предприятий, на которых в 2021 году под руководством экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФКЦ) начнется реализация мероприятий национального проекта. Предприятия расположены в городе Братске.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Эксперты проведут занятия и тренинги с работниками, поделятся опытом внедрения системы бережливого производства. Она уже хорошо зарекомендовала себя на других предприятиях страны, помогла решить задачи, связанные с экономией сырья, повышением конкурентоспособности продукции, оптимизацией процесса.

Всего под федеральным управлением в Иркутской области обучено 93 сотрудника предприятий при плановом показателе на 2020 год - 20 сотрудников.

"Производительность труда и поддержка занятости" - один из национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы. Он направлен на решение ряда задач, среди которых стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда; сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда; формирование системы подготовки кадров, которые могут повышать производительность труда, используя цифровые технологии и платформенные решения и прочего.

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