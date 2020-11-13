Во второй четверти большинство новосибирских школьников будут учиться очно

С понедельника, 16 ноября, в Новосибирске начнется вторая учебная четверть. Как сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев, на основе приказа регионального минобразования подготовлен локальный документ.

- В школы с понедельника выйдут ученики с первого по пятый классы и 11-классники. Ученики 6-10 классов будут обучаться дистанционно. В очном формате продолжат работать пятнадцать коррекционных школ и одна школа-интернат №133, - сообщил руководитель ведомства.

В департаменте пояснили, что в образовательных учреждениях обучение может проходить в очной, очно-заочной или заочной формах. Если родители захотят перевести ребенка (учащегося 1-5 и 11 классов) на дистанционное обучение, им необходимо написать заявление, указав в нем сроки обучения в заочной форме, и передать в администрацию школы. В таком случае ученик сможет обучаться по индивидуальному плану.

Рамиль Ахметгареев отметил, что сейчас ситуация отличается от той, что была в марте.

- Во-первых, 60 процентов детей все-таки будут учиться очно. Во-вторых, в образовательных учреждениях укреплена материально-техническая база: 95 школ города получили дополнительные комплекты оборудования, которое способствует дистанционному формату, - подчеркнул Ахметгареев.

Новая техника закуплена благодаря программе "Цифровая образовательная среда", в пилотном проекте которой участвует Новосибирск.

Более 8 700 педагогов, а более половины педагогического состава детских садов и школ, летом прошли онлайн-обучение по программам цифровой трансформации.

- Все это должно способствовать более слаженному образовательному процессу, - считает руководитель департамента.

В приоритете остается организация питания школьников. С 16 ноября дети с первых по четвертые классы продолжат получать бесплатное горячее питание. Рассматривается возможность о выдаче продуктовых наборов детям, которые учатся дистанционно. Предположительно, раздача наборов начнется в конце ноября-начале декабря раз в две недели для детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

В штатном режиме продолжат работу детские сады и учреждения дополнительного образования. Соблюдение требований Роспотребнадзора - в приоритете.

Справка "РГ"

Родители по всем вопросам могут обратиться в департамент образования мэрии Новосибирска по телефонам горячей линии, которые указаны на сайте департамента: http://do.nios.ru

Телефоны горячей линии также указаны на сайтах образовательных учреждений.