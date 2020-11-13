Фестиваль Достоевского в Великом Новгороде представил уникальный проект

XXIV фестиваль Ф.М. Достоевского представил в Великом Новгороде уникальный проект - премьеру международного спектакля "Игрок", концертное исполнение романа Достоевского под "Реквием" Моцарта. В постановке режиссера Антона Киселюса (Москва) участвовали Государственный русский театр драмы им. Ф.А Искандера из Сухума (Абхазия) и Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. Спектакль шел на сцене Новгородской филармонии им. А.С. Аренского.

Генеральный директор театра Ираклий Хинтба и режиссер Антон Киселюс рассказали "РГ", почему это был единственный показ уникального проекта в таком составе, как он создавался.

На сайте театра написано, что премьера "Игрока" состоялась у вас еще в 2018 году.

Ираклий Хинтба: Это действительно наш репертуарный спектакль, мы играем его с Государственной хоровой капеллой Республики Абхазия. А здесь впервые выступили с Концертным хором Санкт-Петербурга. Надеюсь, что этот замечательный проект мы сможем показать на гастролях в Петербурге, есть такие планы. Вы видели, какой сегодня был фурор. Мы очень рады, что нам удалось выступить успешно на этом прекрасном фестивале.

Пользуется ли популярностью такой спектакль у вас дома?

Ираклий Хинтба: Огромной популярностью! Аншлаговый спектакль, всегда успех, восторг зрителей! Мы не часто играем его: трудно соединиться с Капеллой, а исполнитель главной роли - Алексея Ивановича, учителя, игрока - Гурам Квициния живет в Москве. Но мы следим за спектаклем, и он растет, на мой взгляд. Сегодня был виден рост в актерской игре. Несмотря на то, что новая площадка, несмотря на то, что не просто было воссоздать свет. Вместо декораций в этом спектакле "работает" свет. Это заслуга Евгения Лисицына, художника по свету Московского театра "Ленком Марка Захарова".

А как родился проект?

Ираклий Хинтба: Идея возникла в театре. Когда я был назначен директором театра, обратился к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому за советом: нужен молодой режиссер, который сможет поставить хороший спектакль. И декан режиссерского факультета Владимир Байчер посоветовал нам пригласить Антона Киселюса, ученика Леонида Хейфеца. Он окончил актерскую студию при Русском Театре Эстонии и режиссерский факультет ГИТИСа.

Антон приехал в Сухум. Поставил "Пять вечеров" Александра Володина, спектакль мы показали в Санкт-Петербурге на Володинском фестивале. Зал принял его очень хорошо, стоя, овацией. Потом были "Все мои сыновья" Артура Миллера (и это тоже один из самых успешных наших спектаклей). Дальше - Достоевский, "Игрок", "Визит старой дамы" Дюрренматта.

Как появился именно музыкально-драматический "Игрок"? У вас уже была инсценировка?

Ираклий Хинтба: Инсценировки не было. Хотелось поставить Достоевского. Но какое произведение взять? "Бесы" - титанический труд. "Братья Карамазовы" - необъятный материал. "Преступление и наказание" - из школьной программы. А какие темы интересны абхазскому зрителю? Так возник "Игрок", тема азарта, там жизнь одним днем, страсти, гибель героя, который понимает, что идет по ложному, неправильному пути, но все равно не останавливается. Автором инсценировки, сохранив основные сюжетные линии романа, стала абхазская писательница Эля Джикирба. И сложилась работа, и получилась удивительная, интересная история. Мы пригласили музыкантов абхазской Капеллы, художника по свету из Москвы. Актера на главную роль нашли в Москве, он выпускник Театрального института имени Щукина, абхазского курса - вместе со многими молодыми актерами нашего театра. Как и, например, исполнительница роли Полины - Милана Ломия, и Осман Абухба (Астлей, англичанин).

Думали, что этот проект сделаем разовым, к международному Дню театра - соединим драму, капеллу, Достоевского и Моцарта. Но премьера прошла с таким успехом, а билеты на второй спектакль вообще невозможно было достать (пришлось отправить на следующие показы 200 человек), что мы решили оставить спектакль в репертуаре. Он стильный, динамичный, атмосферный.

Как вы репетировали? Почему пригласили именно петербургский хор?

Антон Киселюс: В этом проекте все сошлось. Это был выпускной абхазский курс Щукинского института. Тогда, в 2018 году, начали репетировать с ребятами в Москве, два месяца работали. Потом приехали в Сухум, там встретились с актерами театра, практически сутками репетировали, все было посвящено только "Игроку". Просто фантастика! Дальше присоединились музыканты Капеллы, к встрече с ними я был уже готов на 120 процентов, с партитурой, точно знал, какие мне нужны произведения.

Ираклий Хинтба: Коллектив Капеллы из Абхазии не смог приехать в Великий Новгород. И организаторы фестиваля Достоевского помогли нам спасти проект - предложили сотрудничество с Концертным хором Санкт-Петербурга. Естественно, мы сразу ухватились за эту возможность. Коллектив известный, выступал несколько лет назад на фестивале в Абхазии, произвел очень хорошее впечатление.

Вы драматический режиссер. Как решились на такую постановку?

Антон Киселюс: Когда мне предложили эту авантюру, я сразу сказал: "Да!" Мне дали номер телефона главного дирижера Капеллы, я тут же позвонил ему, он оказался в это время во Франции. Денег на телефоне хватило только на три минуты, но за это время мы поняли друг друга, почувствовали, что это случится.

Режиссер сегодня должен быть широко образован, всем интересоваться. Не понимаю коллег, которые говорят: "Это не мое дело - заниматься партитурой" или: "В ноты смотреть не буду. У меня есть музыкальный руководитель, он всё сделает".

Накануне премьеры в Великом Новгороде мы встретились здесь с петербургским хором. Невероятный уровень подготовленности, высочайший профессионализм музыкантов! Ни одной минуты даром не потеряли на репетициях. Прогон прошел великолепно, безукоризненно, вокалистов не измучили. Я благодарен театру за этот проект - очень полезная работа для молодого режиссера.