Калининградские отели почти на 90% забронированы в новогодние каникулы

Около 90 процентов номеров в калининградских гостиницах забронированы на период новогодних праздников.

Об этом сообщил РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Он отметил, что не исключается пересмотр планов туристами в случае введения дополнительных ограничений по работе ресторанов или отелей, но пока отказа от брони не наблюдается.

В Калининградской области действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, банкетов. До 1 декабря закрыты фудкорты в торговых центрах. Рестораны и бары могут работать только с 6 до 21 часа, в них не разрешена посадка более четырех человек за один стол, расстояние между столиками должно быть не меньше двух метров.

- У нас ограничения не фатальные, поэтому мы говорим: приезжайте к нам. Если будут введены дополнительные ограничения, будем предупреждать об этом. Мы всегда говорили, что для нас безопасность - это часть маркетинга. Если мы говорим "приезжайте", то уровень безопасности будет обеспечен по максимуму, - подчеркнул Андрей Ермак.

Загрузка калининградских отелей остается довольно высокой даже в межсезонье. В российскую Прибалтику туристов привлекает программа туристического кэшбека, в которую вошел самый западный регион, и региональная акция "Янтарные выходные - 2+1": до конца декабря гости, оплатившие две ночи, третью ночь получают в подарок.

По словам Андрея Ермака, с понедельника начнет действовать программа "Удаленка на Балтике". Отели готовы предоставить сниженный тариф на проживание для тех, кто будет приезжать на 30 дней и больше.