Новости

В Нагорный Карабах вылетели еще 8 самолетов с российскими миротворцами 14:17
Песков: Путин поздравит президента США после объявления итогов выборов 14:11
Фрагмент Ан-124 нашли в нескольких километрах от новосибирского аэропорта 14:07
Назначен новый начальник петербургской подземки 14:02
В Кремле рассказали о команде помощи регионам в борьбе с COVID-19 13:58
Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США 13:54
Apple разрешат протестировать аналог Bluetooth в России 13:52
Песков назвал одну из возможных дат пресс-конференции Путина 13:48
В Кремле пока нет позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам 13:46
62% россиян считают, что власти должны ориентироваться на опросы 13:25
По факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили дело 13:24
СМИ: Вымогатель требовал у Дзюбы пять млн долларов за интимное видео 13:23
Новый клип Билли Айлиш собрал 9 млн просмотров за 16 часов 13:17
Матвиенко: Доверие и сплоченность помогают в борьбе с пандемией 13:15
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ 13:12
В Москве задержан подозреваемый в афере с квартирами на 750 млн рублей 13:03
Роскомнадзор создал свой канал в Telegram 13:00
Исследование: В каких городах чаще всего грабят дома 13:00
Трещина на МКС оказалась длиннее, чем думали раньше 12:59
Российский сериал "257 причин, чтобы жить" претендует на премию Rose D’Or 12:58
Захарова пообещала вернуть россиянку Осипову на родину 12:56
В сериале по "Острову доктора Моро" Уэллса доктор станет женщиной 12:55
Голливудская звезда сыграет хирурга в российском триллере "Бансу" 12:35
Матвиенко рассказала о своей простуде: Это не COVID 12:28
Песков заявил о поддержке Москвой законности в Беларуси 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
13.11.2020 14:02
Рубрика: Экономика

Назначен новый начальник петербургской подземки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургском метро официально появился новый начальник. Им стал Евгений Козин, который избавился от приставки "и.о.", сообщает администрация Северной столицы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Пулково признали лучшим в Европе аэропортом по качеству обслуживания

Козин в последние девять лет работал в должности первого заместителя начальника метрополитена Петербурга. В августе, когда свой пост покинул Владимир Гарюгин, возглавлявший городскую подземку тридцать лет, на его место был назначен Евгений Козин.

Удостоверение начальника подземки он получил во время посещения метродепо "Автово", это самый старый такой объект в Петербурге.

15 ноября городская подземка будет отмечать 65-летие со дня создания. 15 ноября 1955 года в Ленинграде открылось движение от "Площади Восстания" до "Автово", сейчас это часть красной ветки метро.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом
ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"
Более 250 тысяч семей улучшили жилье благодаря льготной ипотеке
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться