Назначен новый начальник петербургской подземки

В петербургском метро официально появился новый начальник. Им стал Евгений Козин, который избавился от приставки "и.о.", сообщает администрация Северной столицы.

Козин в последние девять лет работал в должности первого заместителя начальника метрополитена Петербурга. В августе, когда свой пост покинул Владимир Гарюгин, возглавлявший городскую подземку тридцать лет, на его место был назначен Евгений Козин.

Удостоверение начальника подземки он получил во время посещения метродепо "Автово", это самый старый такой объект в Петербурге.

15 ноября городская подземка будет отмечать 65-летие со дня создания. 15 ноября 1955 года в Ленинграде открылось движение от "Площади Восстания" до "Автово", сейчас это часть красной ветки метро.