Пенсионерка из Череповца перевела "ясновидящей" почти шесть млн рублей

Пенсионерка из Череповца перечислила мошенникам почти шесть миллионов рублей. Только потратив все деньги, 70-летняя женщина поняла что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Жительница города случайно увидела рекламу об услугах ясновидящей. Позвонила, оставив свои контактные данные. Через несколько дней откликнулся якобы помощник знахарки. Пенсионерка рассказала о своих неприятностях.

Ей взялись помочь по телефону, потребовав 20 тысяч рублей: якобы эти деньги необходимы для подготовки ритуала. Потом потребовалась очистка ауры, покупка аксессуаров и так далее.

За восемь месяцев, пока длились дистанционные сеансы, пенсионерка перечислила злоумышленникам 5 миллионов 660 тысяч рублей. Она была уверена, что деньги вернутся - так обещала ясновидящая.

Сейчас мошенницу и ее сообщников ищет вологодская полиция.