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13.11.2020 13:13
Рубрика: Происшествия

Пенсионерка из Череповца перевела "ясновидящей" почти шесть млн рублей

Текст: Светлана Цыганкова

Пенсионерка из Череповца перечислила мошенникам почти шесть миллионов рублей. Только потратив все деньги, 70-летняя женщина поняла что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Пенсионер из Приамурья перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Жительница города случайно увидела рекламу об услугах ясновидящей. Позвонила, оставив свои контактные данные. Через несколько дней откликнулся якобы помощник знахарки. Пенсионерка рассказала о своих неприятностях.

Ей взялись помочь по телефону, потребовав 20 тысяч рублей: якобы эти деньги необходимы для подготовки ритуала. Потом потребовалась очистка ауры, покупка аксессуаров и так далее.

За восемь месяцев, пока длились дистанционные сеансы, пенсионерка перечислила злоумышленникам 5 миллионов 660 тысяч рублей. Она была уверена, что деньги вернутся - так обещала ясновидящая.

Сейчас мошенницу и ее сообщников ищет вологодская полиция.

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