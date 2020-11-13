Пулково признали лучшим в Европе аэропортом по качеству обслуживания

Международный совет аэропортов признал Пулково лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров. Всего исследовалось 33 аэропорта.

Как сообщает пресс-служба петербургского аэровокзала, исследования проводились по тридцати четырем показателям. В частности, анализировалось, сколько времени занимает регистрация и досмотр, измерялось качество wi-fi, доступность ресторанов и магазинов, количество туалетных комнат.

По двадцати семи позициям петербургский аэровокзал оказался в лидерах.

Стоит отметить, что прошлом году Пулково также признавали лучшим в рейтинге Международного совета аэропортов в номинации "Лучший аэропорт в Европе". Также международные эксперты положительно оценивали масштабную реконструкцию терминала петербургского аэропорта в 2014 году.