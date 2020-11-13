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13.11.2020 17:18
Рубрика: Общество

В Мурманск доставили четырехметровую мозаику святого Трифона Печенгского

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Мурманской епархии Фото: Пресс-служба Мурманской епархии
Фото: Пресс-служба Мурманской епархии

На территории Свято-Никольского кафедрального собора в Мурманске установлена мозаика преподобного Трифона Печенгского. Полотно имеет четыре метра в высоту и два в ширину, изготовил его мастер из Петербурга Олег Тихомиров, сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Фото: Из личного архива
Настоятель отец Георгий. Дорога к храму

Просветитель лопарей, строитель храмов и монастырей на Кольской земле изображен стоящим в полный рост. В одной руке он держит храм, в другой - свиток.

Мозаика была заказана два года назад тогда еще епископом Североморским, а ныне митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном для установки возле поворота с федеральной трассы "Кола" к Свято-Троицкому Трифонов Печенгскому мужскому монастырю.

- Мозаика останется на территории Никольского собора до тех пор, пока будет подготовлено подобающее место для ее постоянного нахождения. Такой большой размер она имеет для того, чтобы каждый проезжающий по федеральной трассе видел издалека фигуру просветителя нашего края и поворот к его любимому детищу, Троицкому монастырю, - сообщил владыка Митрофан.

Мозаику может увидеть любой желающий. Для этого нужно прийти на территорию Свято-Никольского кафедрального собора, который расположен на улице Зеленой. Размещена мозаика на здании Епархиального управления, слева от собора.

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