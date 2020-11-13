В Мурманске коронавирусом заболели 24 осужденных колонии

В колонии ИК-17 в Мурманске выявлены больные коронавирусом. Первые из них были обнаружены еще в октябре. С 23 октября и до особого указания главным государственным санитарный врач МСЧ-51 ФСИН России ввел в колонии дополнительные ограничения, но это выяснилось только сейчас.

Приостановлено предоставление краткосрочных свиданий (за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях), ограничены посещения учреждения представителями различных организаций. Как и ранее действует запрет на проведение длительных свиданий, сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Сотрудники колонии, включая медиков, переведены на двухнедельный график службы без возможности выхода за пределы учреждения.

В учреждении проводится весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, обследуются контактные сотрудники и осужденные.

- На 13 ноября у 24 осужденных тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат, - отметили в оперштабе. - Из них у 4 осужденных заболевание протекает в легкой форме, у остальных - в бессимптомной. Они содержатся изолированно, находятся под наблюдением медработников, им назначено противовирусное лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Случаев диагностирования на фоне коронавируса пневмонии и госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было.

В колонии созданы медицинские изоляторы с необходимыми коммунально-бытовыми условиями. Все помещения проветриваются. Передвижение сотрудников и осужденных по колонии сведено к минимуму, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проводится дезинфекционная обработка объектов учреждения. В ряде помещений установлены рециркуляторы воздуха и УФ-лампы. Имеется достаточное количество лекарств для лечения коронавирусной инфекции и сопутствующих патологий.