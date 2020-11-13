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13.11.2020 22:54
Рубрика: Происшествия

В Петербурге горит заводское здание на площади 1200 квадратных метров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Петербурге загорелось здание Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, 73. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: rzn.info
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На данный момент площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Пламя полыхает на третьем и четвертом этажах. Огонь распространяется быстро, половину здания он охватил менее чем за два часа.

Для тушения будет задействован пожарный поезд. Сейчас на месте работают свыше сотни пожарных.

По факту возгорания прокуратура Петербурга начала проверку, выясняется, что могло стать причиной пожара и почему огонь распространяется так быстро.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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