В Петербурге предложили продлить на час время продажи алкоголя

Комитет по законодательству петербургского парламента рассмотрел предложение продлить в Северной столице время продажи алкоголя на один час с 22.00 до 23.00.

Как сообщили "РГ" в аппарате автора инициативы депутата Дениса Четырбока, законопроект в парламент еще не внесен, сейчас идет изучение общественного мнения и позиций различных ведомств.

На заседании комитета выступили представители МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, городской торгово-промышленной палаты и Смольного.

В полиции готовы говорить в основном о выявленных нарушениях, их много, так, с начала года в городе составлено порядка 430 протоколов за продажу спиртного после 22.00. Еще 50 тысяч протоколов составлено за распитие спиртного в общественных местах.

Связано ли это большое количество нарушений со временем работы магазинов? Авторы инициативы по продлению времени продажи спиртного считают, что существует прямая зависимость.

В частности, в Петербурге серьезную проблему для города представляют так называемые "наливайки" - это псевдобары, которые круглосуточно готовы торговать спиртным. Раньше, до введения ограничений, они представляли серьезную конкуренцию настоящим барам и магазинам.

В отличие от настоящих заведений общественного питания, псевдобары не могли предложить посетителям ни качественного меню, ни условий для проведения досуга. По сути, "наливайка" - это алкомаркет с барной стойкой, но работающий круглосуточно. Соответственно, полагают авторы инициативы, если продлить на один час время работы алкомаркетов, то "наливайки" потеряют значительную часть своих посетителей - платежеспособных социальных граждан, которые торопятся на праздник и не успели на несколько минут в настоящий магазин.

Правда, в комитете по законодательству, согласны с тем, что у законопроекта могут быть и противники. Поэтому пока рассматривается возможность продлить время работы магазинов на какой-то небольшой период времени и посмотреть, что из этого получится.