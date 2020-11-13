В Петербурге стену памяти медикам с улицы перенесли в музей

В центре Петербурга с забора на улице Малой Садовой сняли фотографии погибших в пандемию медработников. Все снимки передали в Государственный Музей политической истории, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего при демонтаже.

Стена памяти медикам появилась в Петербурге весной, когда от коронавирусной инфекции начали умирать работники больниц и поликлиники. Первые снимки разместили неравнодушные петербуржцы прямо напротив комитета по здравоохранению.

Число фотографий на стене постоянно увеличивается. Городские власти некоторое время назад заявили о том, что в Петербурге появится полноценный памятник врачам.

Демонтаж фотографий со стихийного мемориала глава комздрава Дмитрий Лисовец объяснил тем, что пришло время перенести эти материалы в музей, где есть возможность представить эти снимки достойно.

Сейчас в Петербурге официально считаются погибшими от коронавирусной инфекции 38 медработников, на стихийном мемориале порядка сотни фотографий. Разницу в комздраве объясняют тем, что процедура признания медработника погибшим от коронавирусной инфекции, полученной на рабочем месте, довольно долгая.