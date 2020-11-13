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13.11.2020 15:38
Рубрика: Спорт

Курсант "Ушаковки" стал бронзовым призером первенства Европы по дзюдо

Текст: Олег Сергеев
Валерий Ендовицкий занял третье место, но эта бронза равна золоту. Спортсмен проявил железный характер и стальные нервы в борьбе за медаль. После травмы, трижды пройдя усиленное медицинское обследование, он сумел собраться, несмотря на жесткий судейский прессинг, и выиграть схватку у азербайджанского атлета.
Фото: ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова Фото: ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова
Фото: ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова

Об этой победе можно сказать: через тернии к пьедесталу. Для начала: сам по себе факт, что первенство Европы по дзюдо все-таки состоялось, несмотря на всемирную пандемию, это уже чудо. До последнего не понимали - будут соревноваться или нет. В итоге местом проведения турнира выбрали Хорватию. Второе чудо - попасть в сборную России. Для Валерия Ендовицкого это тоже было делом непростым - претендентов много, но самое сложное - бесконечный углубленный медицинский осмотр. Именно он стал причиной того, что Валерий не смог принять участие в сборах, пока сдавал анализ, пока добирался, а в итоге у соседа по комнате - положительный тест, а Валерий отправляется на карантин - домой. Были уверены, что это все - Европа для Валерия закрыта, но приглашение все-таки пришло.

Фото: Олег Сергеев
В "Ушаковке" состоялось юбилейное посвящение в курсанты

Перед спортсменом и его тренером Денисом Ружицким встал серьезный выбор - в какой категории соревноваться, Валерий мог выступить и в весе до ста килограммов, и свыше ста, он выбрал более сложную - последнюю, как объяснил тренер - на перспективу. Однако накануне отъезда Валерий получает травму на тренировке - это, казалось, станет последней каплей.

Денис Ружицкий, тренер, мастер спорта России, судья Всероссийской категории по самбо и дзюдо: "Признаться честно, после травмы было очень тяжело настроиться, собраться с силами и все-таки поехать. Мы были постоянно на телефоне. Ведь главная задача тренера - заставить спортсмена поверить в свою победу. Непобедимых не существует, а значит, любого, даже самого опытного борца, можно одолеть. А еще, лично для меня, имеет огромное значение, что обычный парень из Новороссийска своим трудом и характером сумел добиться серьезных высот. Выступление на соревнованиях такого уровня - большой шанс, и Валерий его не упустил".

Надо сказать, что Валерий Ендовицкий полностью опровергает стереотип о спортсменах, как о людях, все свое время посвящающих тренировкам, а не тому же образованию. Здесь курсант факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, вот уже третий год осваивающий такую сложную специальность, как "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования", даст фору любому. Средний бал успеваемости - 4,7, преподаватели удивляются, как человек, который постоянно на соревнованиях, может при этом отлично учиться. Как у Валеры получается совмещать столь интенсивную спортивную жизнь, громкие победы и успехи в учебе, вопрос риторический. Что же касается бронзы на первенстве Европы, то с учетом того, через какие сложности ему пришлось пройти, эта медаль особенно важна.

Валерий Ендовицкий, 3-й курс, ФЭВТиСВ, специальность "ТЭТР": "Эти соревнования во многом отличались от тех, что были раньше. Считайте, практически год из-за пандемии ничего глобального не проводили, поэтому выходить на ковер после такого длительного перерыва было очень волнительно. Здесь мне колоссальную поддержку оказывал тренер, без него было бы очень сложно справиться. Ведь это огромная ответственность представлять страну, хочется не подвести, выступить достойно. Поэтому медали очень рад, эмоции переполняют, хочется идти дальше".

А дальше Валерий Ендовицкий мечтает выступить на Олимпиаде и тоже завоевать медаль, конечно же, золотую. Вообще, развитию спорта и физической культуры в университете всегда уделялось и уделяется большое внимание.

Сегодня в ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова учатся семь мастеров спорта по самбо, дзюдо, легкой атлетике и спортивной акробатике. Еще 15 курсантов являются кандидатами в мастера спорта, а около 60 человек имеют 1-й разряд в каком-либо виде спорта. В спортивных секциях университета занимается без малого тысяча спортсменов. За все время подготовлено свыше 50 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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