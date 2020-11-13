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13.11.2020 14:40

В Астрахани комплексно подошли к восстановлению исторического облика

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Инициативная группа для мониторинга состояния памятников архитектуры создана в Астрахани. В состав вошли историки, краеведы, архитекторы и представители архитектурно-строительного университета.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- К восстановлению исторического и архитектурного облика нужно подходить комплексно, - заявил губернатор Игорь Бабушкин на заседании областного градостроительного совета. - Мы должны работать с правообладателями и теми, кто является пользователями этих памятников. Я рекомендую главе Астрахани провести инвентаризацию объектов культурного наследия с поименным перечнем организаций, которые являются правообладателями и пользователями.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астрахани восстановят 23 памятника по программе "Развитие культуры РФ"

По словам главы региона, необходимо заняться реставрацией фасадов зданий с сохранением их исторической ценности. На эти работы предлагается привлекать внебюджетные источники.

По мнению историка Сергея Львова, необходимо также уточнить, как будет эксплуатироваться после реставрации тот или иной памятник. Некоторые здания, облик которых был восстановлен к 450-летию Астрахани, сейчас заброшены и не используются: это бывшая поликлиника водников на улице Адмиралтейской, помещение бывшего Общества взаимного кредита на улице Эспланадная.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба губернатора, в Астрахани 391 многоквартирный жилой дом имеет статус здания-памятника, 356 из которых находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, а 16 - в аварийном. Бремя их содержания, согласно законодательству, лежит на собственниках, но реставрировать за свои средства - дорого.

На первом этапе в регион были привлечены дополнительные средства из федерального бюджета на расселение из ветхого и аварийного жилья. Эту задачу Астраханская область будет выполнять с опережением предыдущих графиков. Теперь пришло время ревизии этого фонда.

На заседании градостроительного совета была также представлена новая цифровая платформа we.astrobl.ru по взаимодействию с гражданами по вопросам градостроительства, архитектуры и развития городской среды. На этой площадке, которая пока работает в тестовом режиме, астраханцы будут оперативно узнавать обо всех проектах благоустройства, а также представлять свои предложения по развитию городской среды.

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