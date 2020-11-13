В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"

Проект был внесен в развитие новых положений Конституции, которые предусматривают возможность создания таких территорий в России.

Как сообщили в пресс-службе комитета, рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется 18 ноября.

Федеральная территория, согласно документу, будет иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью. Она будет иметь самостоятельные органы публичной власти. Этими органами будут: совет (представительный орган), глава федеральной территории "Сириус" (высшее должностное лицо) и администрация (исполнительно-распорядительный орган). В совет, как уточняется, входят 17 членов, из которых девять избираются, трое назначаются президентом РФ, столько же назначаются правительством РФ и один - губернатором Краснодарского края.

Также в совет входит по должности глава федеральной территории "Сириус". Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет.

Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, добавил Крашенинников в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что этот вопрос будет отдельно рассмотрен с точки зрения избирательного законодательства. По его словам, окончательно вопрос об одномандатном округе будет решаться при "нарезке" избирательных округов.

А вот сенатора от "Сириуса" не будет. "Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен", - сказал парламентарий.