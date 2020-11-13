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13.11.2020 09:29

В Волгограде губернатор и глава УФНС обсудили налоговую базу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителем регионального управления ФНС Романом Ивановым. Они обсудили взаимодействие по формированию налоговой базы, повышение качества и доступности оказания услуг.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Бочаров подчеркнул, что выполнение социальных обязательств, строительство и ремонт дорог, объектов социальной сферы, а также реализация национальных и приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни людей в регионе, являются в том числе результатом эффективной работы Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Иванов отметил высокий уровень взаимодействия с органами исполнительной власти региона и доложил о принимаемых мерах по повышению качества услуг населению в условиях распространения COVID-19. В рабочей встрече также принял участие первый заместитель губернатора Александр Дорждеев, который отметил конструктивное взаимодействие с налоговой службой.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, губернатор поблагодарил Романа Иванова и в его лице всех его сотрудников за профессиональное и ответственное отношение к работе и поздравил с наступающим праздником.

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