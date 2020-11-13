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13.11.2020 12:17

Волгоградская область увеличила экспорт в полтора раза

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Суммарный экспорт всех видов продукции Волгоградской области за три квартала прошлого года составил 1,09 миллиарда долларов. За тот же срок 2020 года этот показатель составил уже 1,51 миллиарда.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Объемы поставок зерна за пределы региона в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросли почти на 20 процентов - до 3,2 миллиона тонн.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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Если в прошлом году намолот составил 4,6 миллиона тонн, то в этом году собрано более пяти миллионов. Около 90 процентов урожая - зерно продовольственного класса.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, внутренние потребности области составляют полтора миллиона тонн. В этом году прямые поставки за рубеж увеличились на 11 процентов - до 819 тысяч тонн.

Вырос и несырьевой промышленный экспорт. По итогам января - сентября он стал больше на 40 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил почти 950 миллионов долларов.

Производители металлов и изделий из них увеличили экспорт продукции в 1,6 раза. Их доля в зарубежных отгрузках составила 70 процентов, или 658 миллионов долларов США.

В частности, прутков и фасонного проката продали на 33,3 процента больше, нелегированных горячекатаных прутков - на 47,3, полуфабрикатов нелегированной стали - почти в 1,9 раза, листового нержавеющего проката - в четыре раза. Экспорт изделий из черных металлов увеличился в 1,7 раза и составил 512,8 миллиона долларов. Прирост обеспечили производители стальных труб, поставки которых выросли в 1,8 раза. Кроме того, на 52 процента больше отгружено конструкций из черных металлов.

Волгоградские химики за отчетный период на внешних рынках реализовали продукции на 245 миллионов долларов, что составляет 104 процента по отношению к девяти месяцам 2019 года. В том числе выросли поставки за рубеж шин для сельскохозяйственной техники (на 8,4 процента), пластмасс и изделий из них (на 12,5), карбидов (на 12,4), гидроксида магния (на 82). Экспорт моющих и чистящих средств вырос на 28,2, смазочных материалов - в 1,7 раза, парфюмерных и косметических средств - в 1,8 раза.

Что касается продукции других отраслей промышленности, то в январе-сентябре за рубеж поставлено на 20,6 процента больше изделий из гипса, почти на 30 - из асбеста. Экспорт керамических изделий (увеличился на 26,2 процента.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу удвоить объем несырьевого экспорта до 2024 года.

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