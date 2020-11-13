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13.11.2020 16:37
Рубрика: Общество

Ямал возглавил рейтинг субъектов с самым большим региональным маткапиталом

Текст: Елена Панова
Ямал возглавил десятку регионов России, где сегодня семья при рождении третьего ребенка и последующих может получить самый большой региональный материнский капитал. В Арктическом регионе это полмиллиона рублей. Итоги рейтинга обнародовали эксперты проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать". Причем Ямал идет с явным отрывом и по сравнению с регионами, вошедшими в первую пятерку. Так, в Брянской области, стоящей в рейтинге на пятом месте, региональный маткапитал составляет 200 тысяч, то есть в 2,5 раза меньше, чем в ЯНАО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нужно отметить, что в этом году на Ямале меры поддержки семей были серьезно усилены из-за пандемии. В регионе был принят целый комплекс мер социальной помощи. Некоторые из них можно считать беспрецедентными и для России в целом.

Фото: iStock
На Ямале упростили условия получения регионального маткапитала

Как рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова, сразу в восемь раз - до 8350 рублей был увеличен размер ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно. На Ямале выплату родители получали уже с февраля 2020 года, между тем в других регионах - с июня.

По инициативе главы региона Дмитрия Артюхова с этого года при рождении второго ребенка каждая семья может получить ямальский сертификат на 150 000 рублей. Кроме того, если раньше для получения маткапитала в округе нужно было прожить не меньше пяти лет, то сегодня достаточно и одного года.

В три раза - до 18 946,1 рубля - выросло пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Были отменены ограничения для возмещения расходов оплаты проезда один раз в год семьям, имеющим ребенка-инвалида. Теперь компенсируется оплата любого вида транспорта и цель поездки неважна.

Фото: iStock
Ямал вошел в десятку регионов России по рождаемости и стал первым в УрФО

В период режима повышенной готовности, с апреля по сентябрь, для семей с детьми была введена единовременная выплата в 30 000 рублей из средств регионального маткапитала. Ее получили более 3500 ямальских семей. Деньги можно было получить наличными и потратить на любые цели, несмотря на то что маткапитал по своей задумке должен идти на улучшение жилищных условий и медпомощь членам семьи в России и за рубежом.

Кроме того, была упрощена процедура получения ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей. За ее назначением теперь могут обращаться ямальцы с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума на одного члена семьи - 35 414 рублей. Тогда как раньше было не выше однократной величины -16 800 рублей.

Новые меры поддержки введены для "золотых" семей. Так, супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, предоставляется от 50 000 до 70 000 рублей соответственно.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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