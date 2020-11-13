Исследование: В каких городах чаще всего грабят дома

Чаще всего в дома с целью похищения имущества проникают в Кургане, Уфе и Екатеринбурге.

Статистика вызов по такого родам происшествиям показывает, что в пятерку городов с наибольшим количеством грабежей также попадают Тамбов и Новосибирск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности".

Эксперты изучили 95 тысяч тревожных звонков о вооруженных нападениях на коттеджи и частные дома в России за 2019 и 2020 год. Уточняется, что злоумышленники при налетах предпочитают использовать ножи и топоры, арматуру, травматическое и огнестрельное оружие.

По данным экспертов, в 2020 году число грабежей выросло в три раза. При этом, по данным компании, только каждый десятый домовладелец устанавливает систему безопасности.