На "Иннопроме онлайн" пройдет сессия по инфраструктурным проектам

Сегодня на универсальной промышленной платформе "Иннопром" пройдет онлайн-сессия, посвященная роли инфраструктурных проектов для экономического и промышленного роста страны.

Трансляция начнется в 12 часов по московскому времени. Эксперты также обсудят вызовы для транспортных, энергетических и IT- проектов в современных условиях, оценят потребности в ресурсах и условия взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации проектов в этой области. Кроме того, будут рассмотрены проекты, которые активно реализуются в настоящее время.

Спикерами мероприятия станут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Вадим Степченко, Андрей Добрынин, руководитель отдела VR/AR ГК "Росатом", заместитель директора по B2G "ЭР-Телеком Холдинг" Илья Васкецов, председатель правления цэр.рф, член генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Порошин.

Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.

Просмотр сессии доступен для всех желающих на сайтах проекта и "Российской газеты". Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.