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13.11.2020 11:28
Рубрика: Власть

На поддержку бизнеса в пандемию в Югре выделили еще 15 миллионов рублей

Текст: Елена Панова
Эти деньги пойдут на компенсацию банковской процентной ставки предприятиям малого и среднего бизнеса, больше всего пострадавшим в пандемию. Средства дополнительно выделило правительство Югры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним: компенсация составляет 50 процентов от фактически уплаченных процентов по кредитному договору. Максимальная сумма одному предприятию не может превышать 120 000 рублей.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре сформировали новые подходы к развитию бизнеса

Возможностью получить поддержку в Югре воспользовались строительные компании, медицинские клиники, предприятия общественного питания, социальный бизнес. Это позволило предпринимателям продолжать реализовывать свои планы, несмотря на сложности экономической ситуации.

- Сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача властей, мы обязаны помогать предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, - отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков, - поскольку состояние экономики и в конечном итоге всех нас зависит от того, смогут ли предприниматели продолжать развивать свой бизнес.

Отметим: эта мера далеко не единственная в Югре - в регионе разработан и действует целый комплекс мероприятий по поддержке бизнеса в пандемию.

Так, в 2020 году 292 человека открыли собственное дело с использованием средств субсидии, предоставляемой департаментом труда и занятости населения Югры. Кроме того, с 88,2 тысячи до 220 тысяч рублей был увеличен размер единовременной помощи при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо фермерского хозяйства.

Совокупность всех мер позволила округу сохранить лидирующие позиции в стране по развитию экономики региона, по состоянию инвестиционного климата, несмотря на коронавирус. Это наглядно подтверждают и данные из отчета главы Югры Натальи Комаровой о работе правительства региона.

Так, в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства Югра находится сегодня в первой шестерке и уверенно занимает первое место в Уральском округе. Сформированная в Югре комплексная система правового и институционального сопровождения позволила округу в 2020 году войти в топ регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

И, как уже отмечала наша газета, инвестиции в основной капитал по итогам этого года составят в Югре почти триллион рублей. Это огромная цифра.

Очень показательные данные содержатся в отчете главы округа о том, насколько проще сегодня стало предпринимателям вести свое дело, благодаря сложившейся в регионе эффективной системе управления инвестиционным климатом. Так, время на регистрацию юридических лиц сократилось с 12 до 9 дней. Подключение к электросетям - с 42 до 35. А постановка на кадастровый учет - с 24 до 19.

Сегодня инвестиции на душу населения в Югре более чем в четыре раза превышают среднероссийские показатели и составляют 559 тысяч рублей.

Благодаря продуманной политике правительства Югры в экономически сложный период, региону удалось не только сохранить позиции, но и создать задел для развития на перспективу.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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